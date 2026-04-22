장영란 47년만에 이룬 버킷리스트 "꿈에 그리던 에펠탑, 나 혼자 오다니"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장영란이 혼자 떠난 파리 여행으로 버킷리스트를 이뤘다.

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장영란은 최근 자신의 SNS에 에펠탑을 배경으로 찍은 사진과 영상을 공개하며 근황을 전했다.

공개된 사진에서 장영란은 프랑스 파리 에펠탑 앞에서 기둥 뒤에 몸을 숨겼다가 나오는 등 익살스러운 포즈를 취하고 있다. 블랙 원피스에 부츠를 매치한 채 활짝 웃으며 여행을 즐기는 모습이 눈길을 끈다.

장영란은 "꿈에 그리던 에펠탑, 내가 여기에 오다니 그것도 혼자서"라며 감격을 드러냈다. 이어 "막연한 바람이었는데 가슴 깊이 숨겨둔 작은 꿈이었다. 감개무량하다"며 벅찬 심정을 전했다. 또 "버킷리스트 성공"이라고 덧붙이며 의미를 더했다.

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낯선 환경에서의 고충도 털어놨다. 그는 "손짓, 몸짓에 구글 번역까지 동원하며 지내고 있다"며 "나는 괜찮은데 상대하는 분들이 답답해하실 것 같아 죄송하다"고 적었다. 그러면서도 "내일은 더 잘해보겠다"며 긍정적인 모습을 보였다.

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한편 장영란은 유튜브 채널 등을 통해 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com