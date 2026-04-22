'역주행 아이콘' ITZY, 5월 '모토' 컴백 확정

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[스포츠조선 백지은 기자] ITZY(있지)가 5월 18일 미니 앨범 'Motto'(모토)와 동명 타이틀곡을 발매한다.

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JYP엔터테인먼트는 22일 공식 SNS 채널에 ITZY 새 미니 앨범 'Motto' 트레일러, 트랙리스트, 스케줄러를 공개하고 컴백 소식을 알렸다. ITZY는 2025년 11월 'TUNNEL VISION'(터널 비전) 이후 약 6개월 만에 새 앨범 'Motto'를 선보이고 글로벌 팬심을 더욱 끌어올린다.

트레일러는 사다리 위 호박벌, 기울인 채 공중에 떠 있는 리무진 형상으로 시작됐다. 그 리무진 속 의자에 무심하게 기댄 류진에 이어 후프, 구, 말, 소화전 위에 아슬아슬하게 앉거나 선 멤버들의 모습이 등장했다. 각각의 초현실적 상황에 놓인 다섯 멤버는 눈앞에 내려온 사다리를 타고 한 곳에 모이게 된다. 레일처럼 이어진 사다리에서 걷고, 자유롭게 누비는 ITZY의 움직임과 사다리 레일이 앨범명 'Motto' 철자로 완성된 마지막 신이 강렬한 임팩트를 남긴다. 몰입감 있는 비주얼 세계를 구축하는 디렉터 레아 에스마일리(Lea Esmaili)가 ITZY와 합을 맞춰 정교하고 감각적 미학을 풀어냈다. 레아 에스마일리는 구도, 리듬, 아트 디렉션을 바탕으로 각 프레임에 서사를 담아내며, 독창적인 스타일과 실험적 언어로 완성도 높은 이미지를 구현하는 디렉터다.

신보 'Motto'는 동명 타이틀곡과 'Glitch'(글리치), 'you And I'(유 앤드 아이)를 포함해 세 번째 월드투어 <TUNNEL VISION> 개인 무대에서 첫 선보인 5인 5색 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)까지 총 8곡이 수록됐다. 심은지, 이우민 "collapsedone", 캐스(KASS), 저스틴 라인스타인(Justin Reinstein) 같은 국내외 유수 작가진이 참여했다.

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스케줄러 이미지에 따르면 ITZY는 27일부터 콘셉트 포토, 'What is your Motto'라는 이름의 개별 콘텐츠, 앨범 스포일러, 뮤직비디오 티저를 순차 공개하고 분위기를 달군다. 또 새 앨범 발매 당일 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행하고 전 세계 믿지(팬덤명: MIDZY)와 컴백을 기념할 예정이다. 22일 오후 1시에는 US 피지컬 앨범, 'Motto' 리믹스 버전이 릴리스된다.

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ITZY는 지난 2월 서울 송파구 잠실실내체육관에서 새 월드투어 <TUNNEL VISION>의 포문을 열고 호평을 모았다. 이때 미니 2집 수록곡 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 최초 공개했고 공연장을 가득 채운 뜨거운 열기가 온라인에도 이어지며 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별칭) 댄스 챌린지가 팬들의 SNS 알고리즘을 장악하고 있다. 기세를 몰아 17일(이하 현지시간) 멜버른 존 케인 아레나, 19일 시드니 틱톡 엔터테인먼트 센터에서 '퍼포먼스 퀸' 면모가 돋보이는 무대 퍼레이드를 펼치고 이번 월드투어 일환 해외 공연을 성공적으로 개최했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com