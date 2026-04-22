“이렇게 작았나” 송혜교, 파리 근황…모자에 가려진 ‘소멸 직전 얼굴’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 프랑스 파리에서의 일상을 공개하며 여전한 존재감을 드러냈다.

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송혜교는 22일 개인 SNS를 통해 파리에서 촬영한 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 현지 식당에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 창가 자리에 앉은 그는 한 손으로 얼굴을 괴고 어딘가를 바라보며 편안한 분위기를 연출했다.

특히 눈길을 끈 것은 캐주얼한 스타일링. 송혜교는 카키 컬러 재킷에 화이트 셔츠를 매치하고 블랙 볼캡을 눌러쓴 모습으로 꾸민 듯 꾸미지 않은 스타일을 완성했다. 모자를 쓴 상태에서도 또렷한 이목구비와 작은 얼굴이 더욱 부각되며 시선을 끌었다.

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다른 사진에서는 모자를 살짝 만지며 카메라를 향해 미소 짓는 모습도 포착됐다. 자연스럽게 묶은 헤어와 최소한의 메이크업에도 불구하고 특유의 아우라는 그대로 유지됐다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 이들의 이야기를 그린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com