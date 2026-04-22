母 위협한 강도에 "재밌니?" 분노한 나나…"후회없어, 마무리 될 거라 믿어"[SC이슈]

나나. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나(35)가 자택 강도 침입 사건 재판에서 피고인에게 격한 감정을 쏟아낸 이후 솔직한 마음을 전했다.

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나나는 21일 자신의 개인 계정에 "지금까지의 모든 악질적 범죄 행위에 대한 죗값을 치르길"이라고 글을 올렸다. 이어 "자업자득(自業自得), 자기가 한 일의 결과를 스스로 받는다"고 피고인에 대한 처벌 의지를 분명히 밝혔다.

아울러 나나는 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 자신을 걱정하는 팬들을 다독이기도 했다. 그는 "(피고인의) 얼굴을 마주하니까 너무 어이가 없고 화가 나서 감정 조절에 실패했다"면서 "하지만 나는 어디 가서도 하지 못하는 말들을 속 시원하게 다 하고 왔다"고 말했다. 그러면서 "그 남자(피고인)에게도 하고 싶은 말 하고 왔고, 나의 행동과 말에 있어서 후회는 하지 않는다"며 "다들 걱정 많았을 텐데 나 괜찮다. 이제 마무리가 될 거라고 믿어"라고 팬들을 안심시켰다.

앞서 이날 나나는 의정부지법 남양주지원에서 열린 30대 남성 A씨의 강도상해 혐의 3차 공판에 어머니와 함께 중인으로 출석했다. 그는 재판에 앞서 취재진과 만난 자리에서 "청심환을 먹고 왔다. 너무 긴장된다. 감정조절을 잘하고 오려고 했다"고 운을 뗐다. A씨가 혐의를 부인하고 있는 점에 대해선 "황당하다. 이 자리에 온 게 아이러니한 상황인 것 같다. 솔직하게 투명하게 얘기하면 제대로 판결이 나오지 않을까 싶다. 잘 다녀오겠다"고 전했다.

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하지만 나나는 법정에 들어서서 A씨와 대면하자 다소 격앙된 모습을 보였다. 그는 A씨를 향해 "재밌니?"라며 "강도 같은 짓 하고 마음대로 돌아다니니까 재밌냐. 내 눈 똑바로 쳐다봐. 재밌냐고"라며 분노를 감추지 못했다.

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이에 재판장이 "심정은 알겠으나 격앙된 상태에서는 재판이 원만하게 진행될 수 없다"고 착석을 요구했고, 나나는 "격앙이 안 될 수가 없다"고 말했다. 이후 다시 감정을 가라앉힌 뒤, A씨가 침입했던 당시 상황에 대해 상세히 증언했다.

한편 지난해 11월 A씨는 흉기를 들고 나나의 자택에 침입했다. 의정부지법 남양주지원은 특수강도상해 혐의를 받는 A씨에 대해 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다. A씨는 사다리를 이용해 나나의 자택에 침입한 뒤 흉기로 나나와 그의 어머니를 위협하며 금품을 요구한 혐의를 받고 있다. 당시 집에 있던 두 사람은 몸싸움 끝에 A씨를 제압해 경찰에 신고했으나, 이 과정에서 나나의 어머니는 목이 졸리는 등 상해를 입었고 나나 역시 부상을 입은 것으로 전해졌다.

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이후 나나 소속사 써브라임은 "나나가 최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나, 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 한다"고 글을 올렸다. 이어 "예정되어 있던 광고 촬영 및 기타 스케줄은 변동 없이 진행될 예정이며, 팬 여러분과의 약속이었던 앨범, 화보집 등도 계획대로 준비를 이어가고 있다"며 "나나를 향한 변함없는 응원과 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 지지 부탁드린다"고 당부했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com