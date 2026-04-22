'2번 이혼' 박해미 "子 군입대 당시 나 홀로 배웅..울컥했다" ('퍼라')

사진 제공=MBC에브리원

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 박해미가 아들을 향해 애틋함을 드러냈다.

Advertisement

오늘(22일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 박해미가 출연한다.

박해미의 집에 팬들이 제 집인 양(?) 비밀번호를 '직접' 누르고 들어와 모두를 놀라게 한다. 개그우먼 이성미가 "딸이 있었냐?" 묻자, 박해미는 "딸 같은 팬들이다. 20년 가까이 됐다"고 전했다. 영상에서 박해미 팬은 "이모의 자서전을 읽고 팬클럽에 쓴 글을 이모 친구가 이모에게 전했다. 어느날 이모가 공연이 끝난 후 대기실로 불러 '살다가 힘들면 연락해'라며 쿨하게 연락처를 주셨다"고 첫 만남을 떠올렸다. 박해미는 "내게는 정말 보석 같은 존재다. 힘들거나 괴로울 때, 기쁠 때도 곁에 늘 함께해줘서 외로울 틈이 없다"며 팬들을 향한 고마움을 전했다.

이어 팬들과 요리하는 도중 박해미의 허당미(?) 넘치는 요리 실력이 공개되며 웃음을 자아냈다. 박해미는 스테이크 굽기를 전담했는데, 접시 대신 포장지 위에 고기를 둔 채 후추와 덩어리진 굵은소금을 뿌리는 모습에 스튜디오는 경악을 금치 못했다. MC 현영은 "저건 김장할 때 쓰는 소금이지 않냐?"라고 의아해했고, 배우 신승환은 박해미의 다소 과한(?) 소금간에 "생고기를 보면서 목이 마르는 건 처음이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이어 박해미는 식사를 하며 아들 군입대에 대한 심경도 털어놓았다. 팬들이 "성재 면회는 잘 다녀오셨냐?"며 박해미 아들의 소식을 묻자, 박해미는 "너무 행복하게 면회를 다녀왔다. 아들을 바라보니 좋더라"며 아들 바보 모습을 보였다.

Advertisement

그러면서도 "논산 훈련소에 배웅하러 갈 때 다른 사람들은 온 가족이 모여서 함께 가는데, 우리는 단 둘뿐이었다. 아들이 '엄마, 빨리 가'라며 나를 보내더라. 그때 약간 울컥하더라"며 속마음을 전해 뭉클함을 더했다.

가족같은 팬들과 함께한 박해미의 일상은 오늘(22일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com