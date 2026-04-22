MSI에 나설 LCK 2개팀 선발하는 'MSI 대표 선발전', 6월 12~14일 강원도 원주에서 2개팀 가려져

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오는 6월 말 대전광역시에서 개최되는 국제대회 MSI(미드 시즌 인비테이셔널)에 LCK 대표로 출전하는 두 팀을 가리는 '2026 LCK MSI 대표 선발전(2026 Road to MSI)'의 세부 일정과 티켓 예매 방식이 공개됐다.

선발전은 LCK 정규 시즌 1~2라운드를 마무리한 시점에서 1위부터 6위까지 상위 6개팀이 참가한다. 우선 선발전 1~2라운드는 서울 LCK아레나에서 열리며 정규 시즌 5위와 6위가 1라운드에서 대결하고 승리 팀이 4위 팀과 2라운드를 치른다. 1, 2라운드를 통과한 최종 한 팀만이 3~5라운드에 진출해 시드권 경쟁을 이어간다.

MSI행 티켓을 거머쥘 두 팀은 강원도 원주시에 위치한 원주 DB프로미 아레나에서 열리는 3~5라운드를 통해 결정된다. 6월 12일 펼쳐지는 1, 2위 팀 간 맞대결의 승자는 LCK 1번 시드 자격을 얻는다. 13일에는 정규 시즌 1, 2라운드 3위 팀과 2라운드 승자 간 대결이 펼쳐지며 여기서 승리한 팀은 14일에 1번 시드 결정전의 패자와 남은 한 자리를 놓고 맞붙는다.

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LCK는 이번 대표 선발전이 원주시에서 열리는 로드쇼 형식을 취하고 있는 만큼 현장을 방문하는 팬들의 이동 편의성을 고려해 주말 경기 시간을 조정했다. 12일 진행되는 3라운드는 오후 5시에 시작하며 13~14일에 열리는 4~5라운드는 오후 3시에 시작한다. 선발전의 모든 경기는 5전 3선승제로 진행된다.

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3~5라운드의 티켓 예매는 5월 20~22일에 순차적으로 진행된다. 6월 12일 경기 티켓은 5월 20일, 13일 경기 티켓은 21일, 14일 경기 티켓은 22일 각각 오후 2시부터 구매할 수 있다. 국내 거주자는 NOL 티켓, 해외 팬들은 NOL World를 통해 예매할 수 있다. 티켓 가격은 플로어석 9만원, R석 8만원, S석 7만원, A석 6만원이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com