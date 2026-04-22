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성시경-이승윤-장범준, 공연 패러다임 바꾼 '절대강자'…왜 밖으로 나갔을까[SC초점]

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성시경-이승윤-장범준, 공연 패러다임 바꾼 '절대강자'…왜 밖으로 나갔을까[SC초점]

[스포츠조선 백지은 기자] '공연 강자'들은 왜 밖으로 나갔을까.

성시경은 5월 2~3일과 5일 3일간 연세대학교 노천극장에서 '2026 성시경의 축가 콘서트'를 연다. '축가 콘서트'는 석양이 지는 노천극장에 펼쳐지는 라이브, 관객들의 사연이 더해진 구성으로 단순한 공연을 넘은 감성적 경험을 선사한다는 평을 받으며 봄 시즌 대표 공연으로 자리잡았다.

성시경-이승윤-장범준, 공연 패러다임 바꾼 '절대강자'…왜 밖으로 나갔을까[SC초점]

이승윤은 5월 16일과 17일 양일간 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 후면광장에서 첫 야외 단독 콘서트 '밖'을 개최한다. 이번 공연은 '밖'이란 타이틀에 걸맞게 야외 공간에서 전석 스탠딩으로 진행된다. 탁 트인 공간에서 총 400분에 걸쳐 펼쳐지는 파격적인 퍼포먼스와 편곡은 신선한 재미를 안겨줄 예정. 더욱이 깃발지참, 최종 라인업과 타임테이블을 사전 공개하는 파격 결정, 잠비나이 너드커넥션 한로로 오월오일 등 8팀의 게스트 참여로 단독 공연이 아닌 하나의 '음악 축제'가 완성됐다.

성시경-이승윤-장범준, 공연 패러다임 바꾼 '절대강자'…왜 밖으로 나갔을까[SC초점]

장범준 밴드도 있었다. 장범준의 '버스카버스카 벚꽃투어'는 공연장이 아닌, 벚꽃 명소를 직접 찾아가는 이동형 공연이다. 버스킹 트럭으로 전국을 순회하며 팬들과 소통하는 공연으로, 팬들과의 대화, 갑작스러운 선곡 요청 등 현장감 가득한 에피소드가 특별한 즐거움을 안긴다. 현장 상황에 맞춰 즉흥적으로 편곡을 바꾸는 등 '오늘만 볼 수 있는 무대'는 전혀 다른 감각을 제공한다.

성시경-이승윤-장범준, 공연 패러다임 바꾼 '절대강자'…왜 밖으로 나갔을까[SC초점]

이처럼 계절과 공간, 현장감을 전면에 내세운 '야외 공연'이 올 상반기 가요계의 핵심 트렌드로 떠오르고 있다.

과거의 콘서트가 지정된 좌석에 앉아 무대를 지켜보고 노래를 듣는 행위 위주였다면, 야외 공연은 도심을 떠나 야외 광장에서 즐기는 '공연 피서' 내지는 '피크닉'의 느낌을 준다. 즉 '듣는 콘텐츠'에서 '머무는 경험'으로 확장, 날씨와 풍경, 시간대까지 공연의 일부로 끌어들이며 관객에게 보다 입체적인 경험을 제공한다는 게 '야외 공연'의 특장점이다.

업계도 이러한 흐름을 눈여겨 보고 있다. 관객들이 음악 그 자체뿐 아니라 '어디서, 어떻게 즐기느냐'를 중요하게 여기기 시작하면서, 공연 역시 공간과 콘셉트를 중심으로 재편되고 있다는 분석이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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