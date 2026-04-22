MBN ‘태권’ 출연진·스태프 49명, 제작사 형사 고소 “상금 준다더니 1억도 못 받아”

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[스포츠조선 조민정 기자] MBN 예능 '위대한 쇼: 태권' 출연진과 제작진이 출연료 및 상금 미지급과 관련해 제작사를 상대로 형사 고소에 나섰다.

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22일 MHN스포츠 보도에 따르면 스튜디오앤크리에이티브 대표 김 모 씨와 운영 책임자 박 모 씨는 사기 혐의로 서울양천경찰서에 고소됐다. 이번 고소에는 작가, 스태프, 출연자 등 총 49명이 참여했다.

고소인들은 제작사가 대금 지급 능력이 충분하지 않은 상황에서 계약을 체결했다고 주장하고 있다. 특히 계약서에는 '임금 지급이 어려울 경우 방송사가 대신 책임진다'는 문구가 포함돼 있었으나 이는 방송사와 사전 협의되지 않은 내용으로 확인됐다.

MBN 측은 해당 계약 내용에 대해 "사전 협의된 바 없다"며 사실관계를 확인 중이라고 밝혔다. 제작사가 방송사의 신뢰를 근거로 참여 인력을 모집했다는 지적이 나온다.

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현재까지 우승 상금 1억 원이 지급되지 않았고 다수 출연진과 스태프 역시 약 7개월간 인건비를 받지 못한 것으로 전해졌다. 제작사는 정산 절차를 이유로 지급을 미뤄왔고 지급확약서 또한 이행되지 않았다는 주장이다.

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고소인들은 제작사가 미지급 문제를 해결하지 않은 채 후속 시즌을 준비한 정황도 문제 삼고 있다. 신규 자금을 통해 기존 채무를 충당하려 했다는 의혹도 제기됐다.

한편 MBN 측은 제작사에 자금 집행 내역 제출을 요구하며 자체 확인을 진행 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com