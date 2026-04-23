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'조정석♥' 거미, 둘째 출산 3개월만 '뼈말라' 컴백..'고막남친' 출격

'조정석♥' 거미, 둘째 출산 3개월만 '뼈말라' 컴백..'고막남친' 출격

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 거미가 둘째 출산 후 3개월 만에 방송 활동에 나서며 근황을 전했다.

22일 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 측은 공식 채널을 통해 5화 게스트들의 사진과 영상을 공개했다. "렌즈 좀 닦을게요. 더 시즌즈 '성시경의 고막남친' 5화 게스트 봐야 해서요"라는 문구와 함께 공개된 영상에는 거미가 밝은 표정으로 카메라를 응시하는 모습이 담겼다. 그는 세븐틴 부승관과 함께 '꽃받침' 포즈를 취하며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

'조정석♥' 거미, 둘째 출산 3개월만 '뼈말라' 컴백..'고막남친' 출격

이어 "현장 포토타임 사진을 공개합니다! 금요일 밤엔… 자지 마요~"라는 글과 함께 녹화 현장 사진도 공개됐다. 사진 속 거미는 부승관을 비롯해 다양한 출연진들과 함께 다정한 포즈를 취하며 시선을 끌었다.

특히 거미는 지난 1월 둘째 딸을 출산한 지 3개월밖에 지나지 않았음에도 불구하고, 이전과 다름없는 슬림한 몸매와 가녀린 분위기를 드러내 눈길을 모았다. 출산 직후라고는 믿기 어려운 회복력으로 감탄을 자아냈다.

한편 조정석과 거미는 2018년 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다. 이후 지난 1월 둘째 딸을 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com

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