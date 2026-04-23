아이유, '33반 사이즈'의 새모이보다 적은 한끼 식사량..."사과·블루베리 먹어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 아이유가 '연예계 대표 소식좌'다운 식사량을 공개했다.

Advertisement

22일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 "커플룩 소원 성취한 대군 부부의 예능 나들이"라는 제목으로 아이유, 변우석이 출연한 영상이 업로드됐다.

이날 변우석은 TMI 근황 토크 중 점심 메뉴를 묻는 질문에 "아침에 치킨버거를 사서 차에서 먹고, 숍에서 김치볶음밥을 먹었다"라고 말했다.

이를 들은 아이유는 "그걸 한 끼로 먹었냐"라고 물었고, 변우석은 "햄버거 3분의 2를 먹고"라면서 세세한 TMI로 웃음을 안겼다.

Advertisement

이어 유인나는 "아이유 씨는 어떤 새 모이를 드셨냐"라면서 연예계 대표 소식좌의 아침 메뉴에 대해 물었다. 이에 아이유는 "오늘 사과, 블루베리 먹었다"라고 하자, 유인나는 "그것만 쪼아 먹고 괜찮냐"라고 걱정했다.

Advertisement

아이유는 "그래서 지금 배에서 소리가 날 수 있는데 '유인라디오' 음향 감독님이 대단하신 분 아닌가. 항상 믿어 의심치 않는 분인데 배에서 나는 소리 깨끗하게 지워주실 거라고 생각한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이를 들은 변우석은 "올 때마다 그런 소리가 났던 거냐"라고 물었고, 아이유는 "약간 그랬던 것 같은데 방송에서는 티가 전혀 안 나더라. 두 분도 소리가 들려도 모르는 척해달라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com