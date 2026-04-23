'유진♥' 기태영, 딸은 '6억 국제학교' 보내고.."연 용돈 100만원+6천원 티"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 기태영이 남다른 가족 중심의 삶과 검소한 소비 습관을 공개했다.

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22일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 기태영은 결혼 이후 삶의 우선순위를 가족에 맞춰왔다고 밝혔다. 그는 "가정에 뭐든지 맞춰 플랜을 짰고 그걸 15년 해왔다"며 "아이들과 함께할 시간이 많았던 것에 항상 감사한다. 예전부터 운동을 하는 것도 부모의 의무 중 하나가 건강이라고 생각해서다. 아이들이 커가는 것도, 어린 시절도 한때니까 그때 가장 많은 시간을 함께하는 게 최고라고 생각한다"고 말했다.

이어 자신의 소비 습관에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 기태영은 "쇼핑을 잘 안한다. 술담배도 안 하고, 저를 위해 쓰는데 없다. 티셔츠도 6천원짜리를 사입는다. 몸매를 관리해서 청바지에 티만 입겠다는 생각"이라고 했다.

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이에 김구라가 한 달 용돈을 묻자 기태영은 "제가 보니까 1년에 100만 원, 150만 원을 썼더라"고 답해 모두를 놀라게 했다. 이어 "저한테 쓰는 것보다 제가 이뤄놓은 것을 아내와 딸이 누리는게 뿌듯하다. 1년에 개인적으로 쓴 돈이 100만원 정도"라고 설명했다.

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또한 기태영은 "불필요한 만남을 가지지 않는다. 그럴 시간에 공부를 하거나 가족을 위해 쓴다. 저녁 6시 이후로는 개인 약속을 잡지 않는다"고 했다. 하지만 그는 "그런데 아내가 약속이 있는건 상관없다. 아이들과 함께 저녁 먹고, 놀고, 재우는게 너무 좋다"고 강조했다.

기태영은 "아이들과 시간을 많이 보낼 수 있는 스케줄을 짰다. 그렇게 15년을 지내고 있다. 또 부모의 의무 중 하나는 건강"이라며 꾸준한 자기관리도 언급했고, 이를 들은 MC들은 "가족을 위해 태어난 남자"라며 칭찬했다.

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한편 유진과 기태영은 2011년 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀다. 첫째 딸이 재학 중인 송도의 국제학교는 유치원부터 고등학교 졸업까지 1인당 약 6억원의 학비가 드는 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com