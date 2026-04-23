가수가 AI 아이돌 노래를 커버했다고? 송하예-리아 만남 화제

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 송하예가 AI 아이돌 리아의 데뷔곡 'O.O'를 완벽하게 재해석하며 음악 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

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최근 송하예는 자신의 공식 인스타그램 릴스와 유튜브 쇼츠를 통해 리아의 데뷔곡 'O.O' 커버 영상을 전격 공개했다. "AI 아이돌 리아의 노래를 송하예가 부른다면?"이라는 콘셉트로 진행된 이번 영상에서 송하예는 원곡의 강렬한 밴드 사운드를 본인 특유의 짙은 감성과 호소력 짙은 보컬로 새롭게 녹여냈다.

리아의 'O.O'가 독창적인 세계관과 에너지를 담은 곡이라면, 송하예의 버전은 섬세한 감정선과 폭발적인 가창력을 더해 원곡과는 또 다른 매력의 드라마틱한 분위기를 자아냈다는 평가다. 특히 감성 발라더로 정평이 난 송하예가 AI 아이돌의 음악을 자신만의 스타일로 풀어냈다는 점은 단순한 커버를 넘어 '인간 보컬리스트와 AI 아티스트의 협업'이라는 새로운 음악 콘텐츠 사례로 주목받고 있다.

공개 직후 팬들은 "송하예의 목소리로 들으니 원곡과 전혀 다른 감성이 느껴진다", "AI와 인간 아티스트의 신선한 조합이다" 등 긍정적인 반응을 보이고 있다.

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리아는 AI 크리에이티브 기업 카이버스(Kaiverse)가 선보인 프로젝트로, CODE:42 레이블 소속의 차세대 AI 아티스트다. 이번 송하예의 커버를 계기로 리아의 독창적인 음악 세계와 대중적 인지도는 더욱 확장될 것으로 기대된다.

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리아의 데뷔곡 'O.O' 공식 뮤직비디오는 유튜브 채널 'AIdol Company'를 통해 확인할 수 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com