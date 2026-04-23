서인영, 살 확 찌더니 독하게 뺐다 "7개월 탄수화물 끊고 15kg 감량"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 체중 증가 이후 다이어트를 결심하게 된 계기와 감량 과정을 솔직하게 털어놨다.

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지난 22일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 약 10년 만에 방송에 복귀한 서인영이 출연해 근황과 함께 다이어트 비하인드를 공개했다.

이날 서인영은 과거 체중이 급격히 늘었던 시기를 떠올리며 "그걸로 이슈가 많이 됐다. 난 맛있는 거 먹고 너무 행복해서 제 모습 보고 놀랄 줄 몰랐다"고 말했다. 이어 "기자님들이 그걸 캡처한 사진으로 (기사를) 쓰셨는데 그거 보고 제가 '내가 지금 이렇게 생겼구나' 한번 살을 빼야겠다 싶더라"고 덧붙이며 다이어트를 결심한 이유를 밝혔다.

앞서 그는 지난해 라이브 방송을 통해 체중이 약 10kg 증가했다고 고백하며 화제를 모은 바 있다. 당시 활동 시절 38kg이었던 것과 비교해 크게 늘어난 모습에 스스로도 충격을 받았다고. 이후 그는 독하게 체중 감량에 돌입했고, 총 15kg을 감량하는 데 성공했다.

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서인영은 "싫은 것부터 해보자고 마음먹었다"며 다이어트에 임한 태도를 전했다. 특히 배우 전지현의 습관을 언급하며 "전지현 언니가 어디서 그러더라. '싫은 것부터 하루에 하나씩 한다'고 들었다. 저것부터 따라 해보자"라고 말했다.

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생활 패턴도 크게 바꿨다. 그는 "'새벽 2시마다 먹는 야식을 끊을 수 있을까?' 싶었는데 독하게 끊었다. 이 악물었다"고 밝히며 야식부터 끊었다고 설명했다. 이어 "저 탄수화물 끊은 지 7개월 넘었다. 진짜 밥을 안 먹었다"고 강조해 놀라움을 자아냈다.

식단 역시 극단적이었다. 서인영은 "식사는 생식 하루 3번 먹고, 주식은 달걀이다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 그러면서 "처음에 극단적으로 가야 한다. 제 인생도 극단적이니까. 전 극단적인 게 좋다"고 덧붙이며 자신만의 방식으로 체중 감량을 이어갔다고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com