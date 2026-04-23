BTS RM, 日공연 뒤 '길거리 흡연' 논란..“무단 투기에 경비원 제지까지”

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단(BTS) RM(본명 김남준)이 일본 체류 중 흡연 금지 구역에서 담배를 피웠다는 의혹이 제기됐다.

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22일 일본 매체 주간문춘에 따르면 RM은 최근 도쿄 시부야 일대에서 지인들과 술자리를 가진 뒤 여러 장소를 이동하는 과정에서 길거리 흡연 장면이 포착된 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 RM은 선술집과 바를 오가며 이동하는 도중 거리에서 여러 차례 담배를 피웠고 일부 장면은 사진으로도 기록된 것으로 알려졌다.

특히 일본은 지정된 흡연 구역 외에서는 흡연이 금지돼 있고 별도의 흡연 공간이 마련돼 있다. 그러나 해당 매체는 RM이 길거리 뿐 아니라 빌딩 내부 복도 등 금연 표시가 있는 장소에서도 흡연을 했다고 보도했다.

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또한 현장에서 이를 목격한 경비원이 직접 주의를 준 정황도 전해졌다. 일부 보도에서는 담배꽁초를 바닥에 버렸다는 주장도 함께 제기됐다.

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해당 내용이 알려지자 현지 팬들 사이에서는 반응이 엇갈리고 있다. "공공장소 매너가 아쉽다"는 지적과 함께 "문화 차이에 따른 오해일 수 있다", "사적인 행동"이라는 의견도 나오고 있다.

한편 RM과 소속사 하이브는 이번 사안에 대해 별도의 입장을 내지 않은 상태다. BTS는 지난 17일과 18일 일본 도쿄돔에서 월드투어 공연을 진행했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com