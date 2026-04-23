김해숙이 기억한 문근영 할머니 “끓여주신 라면 맛 아직도 못 잊어” (‘유퀴즈’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문근영이 어린 시절을 함께했던 할머니와의 추억을 꺼내며 당시 현장의 기억을 전했다. 특히 동료 배우 김해숙까지 기억하고 있는 일화가 눈길을 끌었다.

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문근영은 22일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 약 10년간 매니저 역할을 해준 할머니 이야기를 전했다. 부모가 공무원이었던 그는 어린 시절 대부분의 시간을 할머니와 함께 보냈다.

촬영장에서도 할머니는 늘 곁을 지켰지만 최대한 티를 내지 않으려 했다고. 문근영은 "감독님이나 스태프들이 불편해할까 봐 일부러 멀리 떨어져 계셨다"며 "촬영이 끝나면 조용히 현장을 정리하기도 하셨다"고 떠올렸다.

무엇보다 기억에 남는 건 '밥'이었다. 할머니는 촬영장마다 코펠과 냄비, 쌀을 챙겨 다니며 직접 식사를 준비했다. 문근영은 "촬영이 끝나면 바로 밥을 해주셨다"고 말했다.

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이 장면은 함께했던 배우들에게도 강하게 남았다. 문근영은 "김해숙 선배님이 '그때 할머니가 끓여주시던 라면을 아직도 잊지 못한다'고 말씀해주셨다"며 웃었다.

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할머니는 생활 전반에도 영향을 미쳤다. 늘 책을 읽으며 시간을 보내던 할머니는 문근영에게도 독서를 권했고, "빈수레가 요란하다"는 말을 자주 했다고 한다. 문근영은 "속을 채워야 한다, 자만하지 말라는 의미였다"고 설명했다.

그 가르침은 자연스럽게 삶의 태도로 이어졌다. 어린 나이에 큰 돈을 벌게 됐을 때도 "이건 내 것이 아닐 수도 있다"는 할머니의 말을 떠올리며 기부를 시작하게 됐다고 밝혔다.

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한편 문근영은 '가을동화'에서 송혜교 아역으로 얼굴을 알리며 '국민 여동생'으로 큰 사랑을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com