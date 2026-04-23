송혜교 진짜 쿨하네..'자신 닮은꼴 주장' 심진화에 "괜찮다며 DM 보내"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 심진화가 배우 송혜교와의 뜻밖의 친분을 언급했다.

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23일 '유정 그리고 주정' 채널에는 '쏘맥만 있으면 다 넘어와 (다~ 꼬실 수 있어)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 심진화는 자칭 '개그계 송혜교'라며 자신을 소개했다. 서유정은 "이쪽(개그계)은 왜 송혜교 닮은 꼴이 많나? 정가은도 송혜교 닮은 꼴이라고 한다"라며 웃었다.

심진화는 "가은 언니는 키 큰 송혜교다. 송혜교 씨가 나보다 1살이 어리다. 내가 애들한테 '안녕~ 송혜교 이모 알지?'라고 하면 애들이 '안다'라고 하더라. 그러면 기분이 너무 좋다"라며 웃었다.

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이어 "'송혜교 씨 회사에서 고소할 수 있으니 조심하라'라는 말이 많길래, 내가 직접 허락받았다고 했다. 송혜교 씨와 직접 DM(Direct Message) 하는 사이"라고 말해 눈길을 끌었다.

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앞서도 심진화는 KBS 쿨 FM '박명수의 라디오쇼'에서 이를 언급, "송혜교 씨와 DM 하는 사이다. (자신을 언급하는 것에 대해) '괜찮다'라고 하더라. 만나자고 했는데 만난 적은 없다. 보고 싶다"라고 밝힌 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com