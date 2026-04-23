[인터뷰] "기도하면서 봐야죠"…'전체 1순위' 박준현母→子 1군 선발출격 "매일 통화해, 한 번은 겪어야할 일이라 마음 다잡는다"

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] '7억팔' 박준현이 드디어 1군 마운드에 선다. 키움 히어로즈의 '특급 신인' 박준현이 꿈에 그리던 데뷔전을 치른다.

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키움 설종진 감독은 지난 22일 고척 NC 다이노스전에 앞서 "박준현을 26일 삼성 라이온즈전에 선발 등판시킬 생각"이라고 예고했다.

북일고 출신의 박준현은 삼성의 '레전드'이자 현 2군 코치인 박석민의 아들로 잘 알려져 있다. 지난 해 9월 열린 2026 신인 드래프트에서 전체 1순위의 영광을 안으며 당당히 키움 유니폼을 입었다.

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최고 156㎞를 찍는 묵직한 직구를 뿌리는 우완 정통파 파이어볼러. 시범경기에서도 번뜩이는 구속을 과시했지만, 강렬한 구속 대비 아쉬운 구위와 흔들리는 제구가 약점으로 지적되며 개막 엔트리 승선에는 실패했다.

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하지만 퓨처스리그 무대에서 묵묵히 담금질을 거치며 스스로 가치를 증명했다. 꾸준히 긴 이닝을 소화하며 대체 선발로 나설 준비를 한 그는 올 시즌 퓨처스 4경기에 등판, 평균자책점 1.88이라는 빼어난 성적을 남긴 끝에 1군 콜업의 기회를 잡았다.

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아들의 역사적인 1군 데뷔를 앞둔 가족의 마음은 어떨까. 박준현의 어머니 이은정 씨는 23일 스포츠조선과의 전화 통화에서 "긴장되죠"라는 짧은 말로 떨리는 심경을 대신했다.

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어머니는 "(박)준현이가 19일 롯데 자이언츠 경기에 선발 등판한 이후 1군에 올라갈 수도 있다는 언질을 받았다더라"고 콜업 당시의 상황을 전했다.

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팬들이 가장 궁금해할 몸 상태에 대해서는 긍정적인 답변이 돌아왔다. "지금 아프다는 말은 없어요. 몸 상태는 좋은 것 같아요"라고 말한 어머니는 "많이 긴장하는 스타일은 아니라서 차근차근 준비하고 있는 것 같아요"라며 아들에 대한 굳건한 믿음을 드러냈다.

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현재 어머니는 대구에, 아들은 일산에 떨어져 지내고 있지만 매일 연락을 주고받으며 마음을 나눈다고 한다. 어머니는 "원래 준현이가 말을 많이 하는 편이 아니라(웃음) 딱 필요한 말만 해요"라며 미소를 띄었다.

아들의 첫 1군 등판 경기. 가족이 직관을 빠질 수 없다. 어머니는 "당연히 올라가야죠. 직접 봐야죠"라며 현장 응원을 예고했다. 다만 아쉽게도 아버지 박석민 코치는 함께하지 못한다. 어머니는 "남편는 그날 이천에서 (퓨처스리그) 경기가 있어서 같이 보지는 못할 것 같아요"라고 설명했다.

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"어머니도 긴장이 많이 되실 것 같다"는 질문에 어머니는 "물론 긴장은 되지만 언제고 한 번은 겪어야 할 일이니까요. 부딪혀봐야죠. 어쩔 수 없죠"라며 "기도하면서 봐야죠"라고 간절한 마음을 전했다.

이어 "남편(박석민)이 중요한 경기를 할 때도 많이 갔었는데 너무 긴장을 많이 하니까 안좋더라고요. 그래서 일단 저는 좀 편안한 마음으로 지켜보려고 해요"라며 베테랑 야구인 아내다운 의연한 태도를 보이기도 했다.

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어머니의 간절한 기도와 믿음처럼, 박준현은 1군 무대에서 자신의 기량을 맘껏 펼칠 수 있을까. 설 감독은 "본인이 긴장 안하고 자기가 가지고 있는 공만 잘 던진다면 5이닝 정도는 던질 수 있지 않나 생각한다"며 흔들림 없는 기대감을 나타냈다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com