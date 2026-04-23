"너무 처절했다" 구성환, 비틀거리면서도 꽃분이 생각...팔찌에 입맞춤

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[스포츠조선 조윤선 기자] 구성환이 더욱 거세진 비바람과 추위에 맞서 국토대장정의 최종 목적지로 향하는 모습이 공개된다. 점점 무너지는 컨디션에 비틀비틀 대던 구성환이 손목의 '꽃분이 팔찌'에 입맞춤하며 자신과의 싸움을 벌이는 모습이 포착돼 눈길을 모은다.

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오는 24일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영 정지운)에서는 구성환의 446km 국토대장정 마지막 이야기가 공개된다.

지난주 서울에서 부산 광안리 해수욕장까지 16박 17일간의 국토대장정에 도전한 구성환과 절친 홍가의 모습이 많은 시청자에게 깊은 여운을 안겨줬다. 가방에는 '꽃분이 키링'을, 손목에는 '꽃분이 팔찌'를 차고 마지막 걸음을 꽃분이와 함께 내디딘 구성환의 여정에 응원이 쏟아졌다.

공개된 사진 속에는 굵어진 빗줄기와 강한 바람을 고스란히 맞으며 전진하는 이들의 국토대장정 모습이 담겨 있다. 멈출 줄 모르는 비에 떨어진 꽃잎들을 바라보며 가파른 오르막길을 오른다. 빗물에 젖어 더욱 무거워진 몸을 이끄는 두 사람 사이에 '파이팅' 넘치던 모습은 온데간데없고, 얼굴에는 땀과 빗물이 가득하다.

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게다가 밀려오는 허리와 다리의 통증, 그리고 추위까지 더해진 상황 속에서 구성환은 "너무 처절했어요."라며 포기하고 싶었던 순간을 고백한다. '꽃분이 팔찌'에 연신 입맞춤을 하며 자신과의 싸움을 벌인 구성환. 당시 그의 심정이 어땠을지 이목이 집중된다.

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한편 구성환과 홍가는 국토대장정 중 눈에 들어온 이발소로 발걸음을 옮긴다. 구성환은 "모든 걸 새롭게 바꾸고 싶었다."라며 국토대장정의 마지막을 위한 준비를 하는데, 과연 어떤 상황이 이어질지 관심이 쏠린다.

'꽃분이'만을 생각하며 시작한 구성환의 446km 국토대장정 마지막 이야기는 오는 24일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.