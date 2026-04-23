양상국 父, 코로나19 감염 하루만 별세…"수의 대신 비닐 팩에 싸여" 눈물 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 양상국이 돌아가신 아버지를 떠올리며 눈물을 보인다.

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22일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 방송 말미에는 개그맨 양상국의 출연 예고편이 공개됐다.

'김해 왕세자'로 제2의 전성기를 맞은 양상국. 영국 국왕 찰스 왕세자 닮은꼴로 화제가 된 양상국은 '유퀴즈'에도 왕세자 패션으로 당당하게 등장했다.

유재석은 "틀면 안 나오는 데가 없다"며 양상국의 인기를 언급했고 양상국은 "국민들의 항의가 있냐. 이 편은 제가 스톱하겠다"며 자리를 떴다. 양상국의 콩트에 유재석은 "자연스러운 게 좋은데"라고 탄식했고, 양상국은 결국 "옷을 이렇게 입혀놓고 내 모습을 하라 하면 어떡하냐"고 폭발해 웃음을 안겼다.

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잘나가는 대세지만 고정 프로그램이 하나도 없다고. 양상국은 "한 번 쓰고 안 쓰더라"라고 토로하며 "첫 고정 감독님께 충성을 다하겠다"고 선언했다.

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그런가하면 양상국은 돌아가신 아버지에 대한 이야기를 털어놓는다. 양상국의 아버지는 지난 2022년 뇌경색을 투병하던 중 코로나19 감염으로 하루 만에 갑작스럽게 세상을 떠났다. 코로나19로 별세했기 때문에 수의도 입을 수 없었다고. 양상국은 "비닐 팩에 쌓여 가신 게 마음이 아프더라"라며 돌아가신 아버지 생각에 눈물을 보인다.

한편, 개그맨 양상국이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 29일 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com