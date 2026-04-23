김정태, 간암 재발 가능성에 결국 눈물..."간 자르는 것도 방법"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김정태가 가족을 향한 절절한 진심을 전했다.

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22일 TV CHOSUN '아빠하고 나하고' 예고편에는 간암 검사 결과를 듣는 김정태와 아내의 모습이 공개됐다.

이날 김정태는 정기 검진을 위해 병원을 찾았다. 그는 "우리 집이 간이 좀 약하다"며 "2018년 10월쯤 (간암이) 발병해서 수술했다"고 밝혔다.

김정태의 현재 상태를 살펴본 의사는 아직 암세포가 남아 있는 상태라고 전하며 "(간암이) 언제든지 생길 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "만약 컨트롤이 안 되면 간을 자르는 것도 방법이다"라고 덧붙였다.

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의사의 말을 들은 김정태 아내는 "애들 그만 챙기고 본인한테 충실해라"라며 남편을 걱정했다. 이에 김정태는 "건강이 안 좋아지니까 다 필요 없고 남는 건 가족밖에 없더라"고 털어놨다. 이를 지켜보던 현주엽은 "저 마음 내가 잘 안다"며 깊이 공감했다.

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김정태는 "결국 날 위로해 주고 내 곁에 남아 있는 사람은 이 어린 애들과 집사람밖에 없더라"며 "가족을 위해서 아직까지 건강의 끈을 놓을 수 없다. 강해야 되는 아빠인 거다"라며 눈물을 흘려 먹먹함을 자아냈다.

앞서 김정태는 2018년 간암 초기 진단을 받은 바 있다. 당시 소속사 측은 "검사 결과 간경화에 작은 종양도 발견됐다. 다행히 간암은 초기인 상태"라며 "간경화가 있으면 간 수치가 높아 수술이 어렵다. 우선 입원치료 후 간수치를 낮추고 수술을 할 예정"이라고 밝혔다.

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결국 김정태는 출연 중이던 드라마에서 하차한 뒤 수술과 투병 생활을 이어갔고, 회복 후 한 방송에 출연해 당시 상황을 직접 전했다. 어머니 역시 간경화로 세상을 떠나 가족력이 있다고 밝힌 그는 "어느 날 몸이 좀 이상해서 피검사를 해보라고 해서 했더니 의사가 사색이 됐다. 간 수치가 정상인보다 30배 높았다"며 "정밀 검사하라고 해서 했더니 암이 발견됐다고 했다. 그래서 촬영 중이던 드라마 촬영도 중단하고 수술받았다"고 말했다.

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이어 "(종양이) 앞에 있으면 복강경으로 수술하는데 (종양이) 뒤에 있으니 다 열어서 장기를 빼 수술 시간이 두 배가 됐다"고 전했다.