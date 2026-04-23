박정수, '사실혼' 정경호父♥와 끝없는 부부싸움..."제발 여친 만들길"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박정수가 정을영 PD와의 현실 부부 일상을 전했다.

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22일 박정수의 유튜브 채널에는 '웬만해선 막을 수 없는 박정수, 유튜브 시작하자마자 전 남편 소환하고, 현 남편이랑 모니터링하는 기쎈 아줌마'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박정수는 2000년 SBS 인기 시트콤 '웬만해선 그들을 막을 수 없다'에서 부부 호흡을 맞춘 노주현을 만났다. '웬만해선 그들을 막을 수 없다'는 26년이나 지난 작품이지만 아직도 SBS 유튜브 채널에서 24시간 스트리밍되며 실시간 시청자수 1000명 대를 유지, 꾸준히 사랑받고 있다.

노주현은 박정수에게 "저번에 만났을 때보다 예뻐졌다"라며 인사를 건넸고 박정수는 "잠을 안 자고 나와야 하는구나. 옛 남편을 만난다는 생각에 30분 정도 자고 나왔다"라고 너스레를 떨었다.

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노주현은 정을영 PD의 안부도 물으며 "(남편을) 잘 살펴라"라며 농을 던졌고, 박정수는 "그 남자는 잘못 지낼 이유가 없다. 난 제발 여자친구 좀 만들었으면 좋겠다"라며 파격적인 답변을 내놨다.

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노주현은 "마음에도 없는 얘기하지 마라. 그 친구는 매일 놀러 오겠다고 하면서 뻥을 친 게 한두 번이 아니다"라고 말했고, 박정수는 "선배님에게만 그러는 게 아니다. 이 남자는 집밖에 모른다. 집에서 안 나가려고 하고 연출만 잘한다. 난 이것 때문에 속아서 결혼한 것"이라면서 "감독으로서 존경심이 없었다면 안 살았을 거다"라고 답했다.

이어 "싸움을 하다가 정이 들은 케이스"라면서 "같이 살면 싸움을 안 할 줄 알았는데 이때까지도 계속 싸움을 한다"라며 현실 부부 일상을 전했다. 노주현 역시 "나도 아직도 싸우며 산다"라며 공감했다.

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그런가 하면 정을영 PD는 박정수과 노주현의 만남을 영상으로 보고 시크한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

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한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했다. 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼했다. 이후 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com