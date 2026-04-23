신지, ♥문원 논란에도 결혼 결심 "하루 10번 예쁘다, 자존감 올려줘"

[스포츠조선 정유나 기자] 5월 결혼을 앞둔 신지·문원 커플의 달달한 화보가 공개됐다.
23일 월간지 '우먼센스'는 결혼을 앞둔 그룹 코요태 신지와 가수 문원의 커버를 공개했다.
공개된 화보에서 신지와 문원은 블랙과 화이트 톤으로 맞춘 커플룩부터 데님을 중심으로 한 시밀러 룩을 연출했다. 관계자에 따르면 두 사람은 화보 촬영 현장에서 예비부부의 설렘을 여과 없이 드러냈다는 후문이다.
화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 신지는 "문원은 내게 하루에 열 번 이상 '예쁘다'고 한다"며 "그동안 사랑을 주는 것에 익숙했는데 문원을 만나며 사랑받는 기분을 깨달았다"고 말했다.
이어 "문원은 내 자존감을 올려주는 사람"이라며 "스케줄을 마치면 문원이 보고 싶어서 빨리 집에 돌아가고 싶다"고 고백했다.
문원은 태도 논란을 겪은 후 "내가 바뀌어야 한다고 결심하는 계기가 됐다"며 "아내를 위해 더 나은 사람이 되고 싶다"고 밝혔다. 또 그는 "가족의 의미를 더 크게 느꼈다"라며 "내겐 누구보다 신지가 우선"이라고 덧붙였다.신지는 결혼 후 그려질 삶에 대해 "이지선으로서 문원과 함께 행복하게 살 미래가 기대된다"며 "단점은 못 본 척하되 장점은 더 크게 바라보는 아내가 될 것"이라고 말했다.
한편 신지와 문원은 지난 2023년 라디오 프로그램 '이윤석, 신지의 싱글벙글쇼'에서 DJ와 게스트로 처음 만나 연인으로 발전했고, 오는 5월 2일 백년가약을 맺는다.
두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.
문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.
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