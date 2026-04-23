'별거 고백' 안선영 "남보다 못한 남편에 인생 바닥 찍어, 화목하지 못해 불행했다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 남편과의 별거 이유를 밝혔다.

Advertisement

22일 안선영의 유튜브 채널에서는 'SNS를 할수록 당신이 불행해질 수밖에 없는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영은 SNS를 열심히 하던 시절 오히려 불행해졌다며 "지금은 제가 지천명을 넘기고 나니까 더 이상 억지로 남한테 보여주기 위해 쇼윈도로 행복한 척을 한다든가 이런 게 아예 없어지지 않았냐. 그때는 저 같은 경우에는 화목하고 엄마아빠 사이가 좋은 모습을 볼 때 부러움을 넘어서 시기질투가 났다"고 털어놨다.

안선영은 "저런 걸 바라보고 자라지도 못했고 우리 엄마는 본인의 실패한 결혼 생활, 본인이 일찍 과부가 된 것에 대한 원망과 화풀이를 어린 나한테 해댔을까? 라는 세상의 불공평함에 대한 분노가 있었다"며 "어찌됐든 내가 스스로 가정을 이뤘는데 내가 늘 부족했고 그래서 더 간절히 원했던 화목하고 다정한 부부의 모습으로 나는 왜 살지 못하는가? 이런 것들이 굉장히 저를 불행하게 만들었다"고 고백했다.

Advertisement

안선영은 "저는 사실 엄마가 치매를 앓은 지 오래돼서 너무 제가 아팠다. 남편하고 둘이 사이가 나빠졌다. 아이 앞에서 절대 싸우지 않기로 약속하고 둘은 아직 철이 덜 들어서 기싸움을 하더라도 아이 엄마아빠로서는 무조건 한팀으로 움직이자고 약속하고 조금 나아지고 있다는 등등의 결론이 나지 않은 이야기도 덤덤하게 얘기하기 시작한 이유가 뭐냐면 SNS에 남들이 너무 다 갖춰진 완벽한 멋있는 잘나가는 사람들의 모습을 보고 주눅들었던 순간들을 넘어서서 1년 동안 인생의 바닥을 찍은 순간이 있었다"고 밝혔다.

Advertisement

안선영은 인생의 바닥을 찍은 순간에 대해 "엄마 뇌졸중으로 쓰러져서 용변도 못 가려서 맨날 집에서 기저귀 갈아줘야 하는 엄마, 그 와중에도 한집에 있지만 남보다 못한 거 같은 남편 이런 바글바글한 사람들하고 같이 사는 와중에 그나마 일로서 성취감으로 이 모든 것들을 덮고 살았는데 알고 봤더니 4년 일했던 직원이 3년 7개월 횡령한 게 뒤늦게 밝혀졌다. 모든 게 최악이었다"고 털어놨다.

한편, 안선영은 지난해 8월 이혼설이 불거진 바 있다. 이에 안선영은 "이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 안 맞아 같이 안 다니지만 아이 부모로는 손발이 잘 맞아 아이를 위해 '따로 또 같이' 각각의 삶에 맞추어 잘 지내고 있다"고 별거를 암시하는 답을 내놨다.

Advertisement

이후 안선영은 남편과 별거를 결심한 계기로 치매 어머니 간병으로 인한 가족 갈등 때문이었다고 고백했다. 안선영은 "이대로 살다가는 모두가 불행하겠더라. 그래서 내린 결론이 분리 좀 하자는 거였다"며 "따로지만 오히려 (남편과) 매일 연락한다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com