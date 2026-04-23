보이프렌드, 5년만 완전체 컴백…데뷔 15주년 기념 '보이저6' 발매

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 보이프렌드가 5월 완전체로 컴백한다.

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보이프렌드는 5월 26일 데뷔 15주년 기념 미니앨범 '보이저6'를 발매한다. 보이프렌드의 완전체 컴백은 2021년 데뷔 10주년 이후 5년만의 일이다.

2011년 싱글 앨범 '보이프렌드'로 데뷔한 보이프렌드는 유쾌하면서도 힘찬 에너지와 풋풋한 비주얼, 개성 강한 보컬과 친근하면서도 재기 발랄한 면모로 눈도장을 찍었다. 이후 이들은 소년미와 남성미를 자유롭게 넘나드는 콘셉트로 다양한 음악세계를 완성했다.

그런 보이프렌드가 2017년 발매한 미니 5집 '네버 앤드' 이후 9년 만에 신보를 발매, 15년이란 긴 시간동안 자신들을 잊지 않고 기다려준 팬들을 위한 선물을 안긴다. 보이프렌드는 특유의 풋풋하면서도 한층 깊어진 감성을 선보인다고 밝혀 기대를 높였다.

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특히 함께 공개된 사진에서는 보이프렌드 여섯 멤버의 뒷모습이 담겨있어 궁금증을 자아낸다. 베일에 싸인 뒷모습뿐이지만 한 곳을 향해 발걸음 맞춰 같은 방향으로 함께 나아가려는 멤버들의 의지를 느낄 수 있어 더욱 기대감이 높아진다.

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보이프렌드는 다채로운 활동으로 15주년을 기념한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com