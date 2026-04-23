"이란 빼고 이탈리아 넣자" 막무가내 트럼프, 이젠 하다하다 월드컵 참가국 교체 요구…"교황 공개저격→관계개선 노력 일환"

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[스포츠조선 윤진만 기자]도널드 트럼프 미국 대통령 고위 특사가 국제축구연맹(FIFA)에 다가오는 2026년 북중미월드컵에서 이란 대신 이탈리아를 출전시켜줄 것을 요청했다고 '파이낸셜 타임스(FT)'가 22일(한국시각) 보도했다.

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FT는 소식통을 인용해 이같은 계획은 트럼프 대통령과 조르지나 멜로니 이탈리아 총리간 관게 개선을 위한 노력의 일환이라고 전했다.

트럼프 대통령은 앞서 이란 전쟁을 둘러싸고 교황 레오 14세를 공개 비판해 논란을 키웠다. 트럼프 대통령은 교황이 최근 기도회 등에서 "하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다"라고 트럼프 대통령을 겨냥한 듯한 발언을 하자, "이란이 핵무기를 보유하는 것이 괜찮다고 생각하는 교황은 원치 않는다. 내가 백악관에 없었으면 (미국 출신)레오는 바티칸에 있지 않을 것"이라고 직격했다. 자신을 예수에 비유한 듯한 인공지능 생성 이미지를 SNS에 올리기도 했다.

이에 멜로니 총리는 "교황에 연대를 표한다. 교황이 평화를 촉구하고 모든 형태의 전쟁의 규탄하는 건 옮고도 정상적인 일"이라며 트럼프 대통령과 날을 세웠다.

스포츠조선 DB

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파올로 잠폴리 미국 특사는 FT와의 인터뷰에서 "트럼프 대통령과 (잔니)인판티노 FIFA 회장에게 월드컵 본선에 이란 대신 이탈리아를 출전시키자고 제안했다. 나는 이탈리아 토박이로서 미국에서 개최되는 대회에서 아주리 군단을 보는 것은 꿈만 같은 일이다. 4회 우승 경력을 지닌 이탈리아는 본선 진출 자격을 충분히 갖?다"라고 밝혔다.

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로이터 통신사는 잠폴리 특사 인터뷰가 공개된 이후 백악관, FIFA, 이탈리아축구연맹, 이란축구연맹에 논평을 요청했지만, 답을 받지 못했다.

이탈리아는 지난 3월 월드컵 유럽예선 플레이오프 결승전에서 보스니아에 승부차기 끝에 1-4로 패하며 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패하는 충격적인 결과를 맞았다. 반면 이란은 아시아 예선을 통해 본선 티켓을 거머쥐었다. 조별리그 G조에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 싸운다.

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전쟁 중인 이란의 월드컵 참가 여부가 불확실해보이는 가운데, 인판티노 회장은 최근 미국 워싱턴에서 열린 CNBC 인베스트 인 아메리카 포럼에 참석해 "이란은 월드컵에 확실히 온다. 스포츠는 이제 정치와 분리돼야 한다"라고 강조했다. 조별리그 3경기를 모두 미국에서 치르는 이란은 개최지를 미국에서 멕시코로 변경해줄 것을 요청한 것으로 전해졌다. 지난해 12월 FIFA 평화상을 수상한 트럼프 대통령은 이란의 월드컵 참가에 대해 "전혀 신경쓰지 않는다"라는 입장이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com