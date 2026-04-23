'트레이드설까지' KIA 출신 투수, 감독과 불화 현실인가 "테이핑? 전혀 몰라"

에릭 라우어. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]감독과의 불화설에 휩싸인 KIA 타이거즈 출신 투수 에릭 라우어가 다시 부진했다. 팬들은 '그를 트레이드하라'며 언짢아하는 분위기다.

Advertisement

토론토 블루제이스 소속 라우어는 23일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아 애너하임에서 열린 LA 에인절스와의 원정 경기에서 선발 투수로 등판했다.

2경기만의 선발 복귀전이다. 우여곡절이 많은 라우어의 2026시즌이다. 개막 초반 선발 로테이션에서 탈락했던 라우어는 시즌 초반 부상 선수들이 속출하며 로테이션이 붕괴되자, 결국 선발로 투입됐다.

시즌 첫 등판에서 첫승을 거뒀지만, 이후 세번의 등판에서는 3연속 패전을 기록했다. 투구 내용도 좋지 않고, 팀도 도와주지 못했다.

Advertisement

이런 상황에서 존 슈나이더 감독과의 불화설이 제기된 것은 지난 18일 애리조나 다이아몬드백스전이었다. 이 경기에서 슈나이더 감독은 '오프너' 형식으로 브라이든 피셔를 내고, 이후 2회부터 라우어가 등판했다. 사실상 피셔는 1이닝만 던지고, 라우어가 실질적 선발 투수로 경기 중간에 나선 것이다.

AP연합뉴스

Advertisement

그런데 라우어가 이 기용 방식에 대해 공개적 불만을 표출했다. 라우어는 '디애슬레틱'과의 인터뷰에서 "솔직히 (오프너 이후 등판은)정말 싫다. 견딜 수가 없다"면서 "이건 내 권한 밖의 일이다. 팀이 세운 전략을 최대한 실행하기 위해 노력하는 게 내가 할 수 있는 일의 전부다. 다만 이런 일이 계속 벌어지지 않았으면 한다"며 '오프너' 이후 두번째 투수로 등판하는 것이 자신에게 굉장히 불편하다는 것을 드러냈다.

그러나 슈나이더 감독도 취재진과의 인터뷰에서 "라우어의 말 중 '내 권한 밖의 일'이라는 말을 했는데, 우리가 그를 어떻게 활용할지는 확실히 그의 권한 밖의 일이다. 우리는 이기려고 노력하는 거고, 내 역할은 그가 성공할 수 있도록 적절한 포지션에 배치하는 것"이라며 불편한 기색을 밝혔다.

Advertisement

결국 라우어는 바로 다음 경기인 이날 에인절스전에 선발 투수로 복귀했지만, 5이닝 동안 7안타 3실점으로 그저 그런 투구를 남기고 내려갔다.

AFP연합뉴스

Advertisement

현지 반응은 당연히 좋지 않다. 팬들은 SNS를 통해 "라우어는 언론을 통해 불만을 드러내더니, 팀에 전혀 도움이 되지 않는 투구를 하고 있다"고 불평했다. 또 "셰인 비버 등 부상 선수들이 돌아오면, 트레이드 1순위 대상"이라는 이야기까지 나오고 있다.

그리고 또다시 감독과의 불화설이 터져나왔다. 이날 라우어가 목 뒤에 테이프를 감고 등판했는데, 슈나이더 감독이 어떤 이유로 테이핑을 했는지 전혀 모르고 있다는 이야기가 나왔다.

토론토 소식을 전하는 'MLB TV' 리포터 헤이즐 메이는 에인절스전이 끝난 후 SNS를 통해 "슈나이더 감독은 라우어 목 뒤에 붙어있는 테이프를 보고 나서도 무슨 문제가 있는지 알지 못했다. 슈나이더 감독은 '테이프를 보기 전까지 전혀 몰랐다. 그래서 확인해봤는데, 괜찮다고 하더라. 오늘 몸놀림은 가벼웠으니 어떻게 하는지 지켜보겠다'고 했다"고 전했다. 당연히 팬들의 반응은 더욱 싸늘하다. 자신의 몸 상태를 팀에 제대로 알리지 않은 것 아니냐는 의심이 더욱 커지고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com