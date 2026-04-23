서인영 "욕설사건-이혼 후 극단적 선택, 母 충격받아 3달뒤 사망" 눈물

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 서인영이 '센 언니' 이미지 뒤에 숨겨왔던 여린 속내를 고백했다.

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서인영은 22일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. 이날 서인영은 자신을 둘러싼 논란과 루머에 대해 속시원히 입을 열었다.

먼저 '욕설 사건'에 대한 입장을 밝혔다. 서인영은 2017년 JTBC '님과 함께' 두바이 촬영 중 스태프에게 욕설을 했다는 폭로글과 영상이 공개돼 비난을 받은 바 있다.

그는 "사실 한동안 웃지도 못하고 실어증처럼 말도 못하고 공황장애랑 우울증도 심했다. 당시 극단적 선택을 몇번 했다. '내가 죽어야 끝나겠구나' 싶었다. 그때 나를 발견한 엄마가 너무 충격을 받아 소변까지 보셨다. 이후 엄마가 뇌경색이 오셔서 3달 뒤 돌아가셨다"라고 털어놨다.

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이어 "피하듯 결혼을 했는데 그것도 마음대로 안됐다. 이혼 후에도 한번 더 (극단적 선택을) 시도했다. 이혼까지 겪고 나는 실패작이라 생각했다. 결국 동생과 같이 살았다. 제가 툭하면 쓰러져있으니까 동생이 나를 챙기다 불안장애가 생겨 병원에 다녔다. 너무 미안하다"고 자책했다.

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서인영은 "엄마가 너무 보고 싶다. 아들 셋 키우는 것보다 나를 키우는 게 더 힘들다고 하셨다. 엄마 앞에서 죽고 싶다는 말을 너무 많이 했다. 다음 생이 있다면 엄마가 내 딸로 태어났으면 좋겠다"며 눈물을 흘렸다.

20kg 증량한 근황을 공개했던 것에 대해서는 "그걸로 이슈가 많이 됐다. 난 맛있는 거 먹고 너무 행복해서 사람들이 제 모습을 보고 놀랄 줄 몰랐다. 기사 사진을 보고 '내가 지금 이렇게 생겼구나' 하고 놀라서 살을 빼야겠다 싶었다. 새벽 두시마다 먹는 야식을 독하게 끊고 탄수화물도 끊은지 7개월 넘었다. 하루 3번 생식하고 달걀이 주식이다. 제 인생이 극단적이라 (다이어트도) 처음엔 극단적으로 가야한다"고 말했다.

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또 최근 '추구미'가 배우 전지현이 됐다며 팬심을 드러내기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com