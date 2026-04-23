한가인, 연정훈♥ 선물한 '다이아 목걸이' 실체에 당황 "남들은 로맨티시스트로 봐"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한가인이 남편 연정훈에게 생일 선물로 받은 다이아 목걸이 비하인드를 공개했다.

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23일 '자유부인 한가인' 채널에는 '한가인♥연정훈 부부가 대놓고 양재천 데이트하면 생기는 일 (+손종원 셰프)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한가인은 올화이트 의상을 입고 화사한 미모를 뽐냈다. 화려한 목걸이도 눈에 띄었다. 한가인은 목걸이에 대해 "목걸이가 많이 반짝반짝하죠? 이따 남편이 있을 때 언급해야 남편 입이 찢어질 것 같다"라고 말했다.

잠시 후 연정훈이 등장했고 두 사람은 벚꽃을 구경하며 산책했다. 제작진은 연정훈에게 "(한가인에게) 대단한 생일 선물을 해주셨다고 들었다"라며 목걸이를 언급했고 연정훈은 흡족한 미소를 지었다. 한가인은 "제가 생일날 친구들을 만날 거라고 했더니 나가기 전에 다이아 목걸이를 선물로 줬다"라고 말했다.

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제작진은 "원래 현금을 주고받는데 왜 올해는 다이아 목걸이를 선물해 주신 거냐"라며 궁금해했고 연정훈은 "스토리가 있다. 친구가 다이아 비즈니스를 한다"라며 반전을 전했다. 한가인은 "친구들이 남편에게로맨티시스트라고 했는데 이런 이유가 있는 줄 몰랐을 거다"라며 웃었다.

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한편 한가인과 연정훈은 2005년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com