기안84, BTS 진과 친분 과시하더니..."분위기 파악 안 될 때 있어" 인정

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 이시언, 한혜진과의 끈끈한 우정을 드러냈다.

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23일 한혜진의 유튜브 채널에는 '백팔배 하러 갔다가 천배하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 한혜진은 이시언, 기안84와 함께 강릉 현덕사를 찾았다.

이날 기안84는 "우리 1년에 2번씩 성묘 지내러 가니까 너무 좋다. 요즘 강남이랑 자주 보는데 속으로 배신하는 느낌이 들었다"며 두 사람에게 미안한 마음을 드러냈다.

이를 들은 이시언이 "기안아 그런 생각 하지 마"라고 말하자, 한혜진은 "오빠가 제일 그렇게 생각하고 있지 않냐. '기안장' 시작할 때부터 그렇게 질투해 놓고"라고 폭로했다.

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이에 이시언은 "나도 석진이를 잘 안다. 우리 석진이 잘 있지?"라며 너스레를 떨었다. 그러면서 "같이 있으니까 어깨 많이 올라가던데 조심해라"라며 뼈 있는 조언을 날렸다. 그러자 기안84는 "나도 가끔씩 분위기 파악이 안 될 때가 있다"고 인정해 폭소케 했다.

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한혜진은 "가끔 선 넘을 때가 있냐. 시언 오빠랑 있을 때는 그런 거 못 느끼냐"고 물었다. 이에 기안84는 "시언 형과 있을 때 메타인지를 하고 분위기 파악한다. 송충이는 솔잎을 먹어야지"라고 말해 웃음을 자아냈다.