"오늘은 내 짝꿍과 함께"…예비신부 신지, ♥문원 바라보는 눈에서 '꿀 뚝뚝' ('편스토랑')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 신지, 문원 커플이 방송 최초로 동반 출연한다.

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24일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 2026년 5월 결혼을 앞두고 있는 신지, 문원 예비 부부가 부부 편셰프로 함께 등장한다. 방송에 동반 출연하는 것은 이번이 처음이라는 두 사람은 결혼을 앞둔 예비부부의 일상과 신혼집을 방송 최초로 공개한다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에는 신지, 문원 커플이 긴장한 모습으로 손을 꼭 붙잡고 입장한다. 예비신부 신지는 "오늘은 코요태 멤버들이 아닌, 제 짝꿍과 함께 왔습니다"라고 말한다. 많이 긴장한 듯한 예비신랑 문원은 신지의 손을 꼭 잡고 "너무 떨린다"라며 조심스럽게 인사한다.

이어 두 사람의 일상이 공개된다. 아침에 눈을 뜬 순간부터 함께하는 두 사람. 특히 7살 연상 신지의 건강에 특별히 신경쓰며 하나부터 열까지 살뜰하게 챙기는 문원의 남다른 내조가 이목을 집중시킨다. 신지가 문원의 이 같은 초특급 내조 덕분에 "진짜로 건강이 많이 좋아졌다"라고 말했을 정도. 과연 신지를 건강하게 만든 문원의 내조 비결은 무엇일까. 문원이 신지의 건강을 이렇게까지 신경 쓰며 챙기게 된 사연은 무엇일까.

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그런가 하면 살림을 합쳐 함께 지내고 있다는 두 사람의 신혼집도 방송 최초로 공개된다. 이 신혼집 곳곳에서도 7살 누나 신지와 신지를 보필하는 문원의 관계성이 그대로 드러나 웃음을 자아냈다는 후문. 이외에도 코요태 멤버들도 인정했다는 문원의 요리 실력부터 신지를 위해 만든 특별한 메뉴와 깜짝 이벤트 등도 만날 수 있다.

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이날 신지는 "안정감이 생겨서 좋다. 마음 속 어딘가 항상 공허함이 있었는데, 이제는 안정감이 있다"라며 결혼을 앞둔 심경을 전했다고. 누구보다 솔직하고 진솔하게, 또 조심스럽게 털어놓은 예비부부 신지, 문원 커플의 이야기는 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 24일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com