정지선, 子 보기만 해도 배부르겠네…초6인데 키 173㎝, 발 295㎜('사당귀')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 정지선 셰프의 아들 우형이 중국집 후계자 수업을 시작한다.

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26일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 354회에 초등학교 6학년이 된 우형이 완성형 피지컬을 뽐내 시선을 사로잡는다. 2년 전에 160cm 신장으로 또래보다 훨씬 큰 체격을 자랑했던 우형이 폭풍 성장한 것. 13세인 우형은 키가 173cm, 발 사이즈 295mm로 성인 남성 버금가는 피지컬을 자랑한다. 정지선의 키를 훌쩍 넘은 우형의 모습에 전현무는 "나랑 키가 똑같아"라며 깜짝 놀라고, 김숙은 "몰라보게 자랐다. 든든할 것 같아"라며 감탄한다.

"엄마를 따라다니며 사업가라는 꿈이 생겼다"라고 밝힌 우형은 정지선과 시장 투어를 하며 본격 후계자 수업을 받는다. 우형은 시장 상인들이 정지선을 알아보자 엄마에게 팔짱을 끼며 자랑스러워하며 미소 짓는다. 이어 "정호영 셰프가 아귀로 명장면을 만들었다"는 정지선의 말에 "빠스보다는 약하잖아요"라며 정지선의 빠스쇼가 최고라고 리스펙을 드러내 정지선을 흐뭇하게 만든다.

반면, 정지선은 아들의 음식 취향을 몰라 웃음을 안긴다고. 한참 동안 과메기 관련된 이야기를 하던 정지선에게 우형은 "저 과메기 싫어하는 거 알죠?"라고 묻자 정지선은 동공지진을 일으킨다. 이 모습을 본 전현무는 "우형이랑 10년만에 만난 거냐?"라고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다는 후문. 키 173cm의 듬직한 피지컬로 성장한 '중국집 외동아들' 우형의 후계자 수업은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com