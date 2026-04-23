[공식]'한끼 42만원' 안성재 식당, 와인 바꿔치기 논란.."실명 안겨 죄송"(전문)

사진=매니지먼트시선

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[스포츠조선 김소희 기자] 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 '모수 서울' 측이 최근 불거진 '와인 바꿔 서빙' 논란에 대해 공식 사과했다.

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모수 서울 측은 23일 공식 계정을 통해 "지난 2026년 4월 19일, 와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.

이어 "사안 발생 이후 고객님께 별도로 사과를 전했고 너그럽게 받아주셨으나, 저희 식당에 보내주신 기대에 비추어 볼 때 그 과정 또한 충분하지 못했다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다.

또한 "안성재 셰프를 비롯한 저희 팀 모수 전원은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다"며 "관련 서비스 전반을 점검하고 재발 방지를 약속 드린다"고 강조했다.

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아울러 "보여주기식 사과에 그치지 않고, 진정성 있는 자세로 고객님과의 신뢰를 다시 쌓아 나가겠다"며 "모수 서울에 변함없는 신뢰와 애정을 주시는 모든 고객분들께 다시 한 번 사과드린다"라고 거듭 사과했다.

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이번 논란은 한 온라인 커뮤니티에 올라온 고객 A씨의 폭로 글에서 시작됐다. A씨는 모수 서울 방문 당시 메뉴에 표기된 '샤또 레오빌 바르통 2000년 빈티지' 대신 2005년 빈티지가 제공됐다고 주장했다.

A씨에 따르면 해당 와인의 맛과 향에서 차이를 느껴 직원에게 확인을 요청했고, 이후 소믈리에가 2005년 빈티지임을 인정하면서 "2000년 빈티지도 따로 제공해 맛보게 해드리겠다"고 설명한 것으로 전해졌다.

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또한 A씨는 요청 이후 직원이 별도의 공간에서 2000년 빈티지 와인을 가져와 테이블에 올려놓았다며, 처음부터 다른 빈티지가 제공된 사실을 인지하고 있었던 것 아니냐는 의혹도 제기했다. 두 빈티지 간 가격 차이는 약 10만 원 수준으로 알려졌다.

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특히 A씨는 "미쉐린 2스타 레스토랑에서 이런 실수가 발생한 것도 이해하기 어렵지만, 사과보다는 '맛보게 해주겠다'는 식의 대응이 더 아쉬웠다"고 지적했다.

한편 안성재 셰프가 이끄는 '모수 서울'은 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 등을 통해 대중적인 관심을 얻은 파인다이닝 레스토랑이다. 디너는 42만 원 수준이며, 2인 식사에 와인 페어링까지 곁들일 경우 100만 원을 훌쩍 넘는 것으로 알려졌다.

다음은 모수 서울 공식입장 전문

안녕하세요, 모수 서울입니다. 최근 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 사안과 관련하여 머리 숙여 사과의 말씀을 올립니다. 지난 2026년 4월 19일, 와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨 드린 점에 대해 진심으로 사과드립니다. 사안 발생 이후 고객님께 별도로 사과를 전했고 너그럽게 받아주셨으나, 저희 식당에 보내주신 기대에 비추어 볼 때 그 과정 또한 충분하지 못했다는 점을 무겁게 받아들이고 있습니다. 안성재 셰프를 비롯한 저희 팀 모수 전원은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있습니다. 관련 서비스 전반을 점검하고 재발 방지를 약속 드립니다. 보여주기식 사과에 그치지 않고, 진정성 있는 자세로 고객님과의 신뢰를 다시 쌓아 나가겠습니다. 모수 서울에 변함없는 신뢰와 애정을 주시는 모든 고객분들께 다시 한 번 사과드립니다.