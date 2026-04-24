"얼굴 달라졌다" 손연재, 살 너무 빠져서 볼 패였다더니..시술 후 '대만족'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전 리듬체조 국가대표 손연재가 피부과 시술 후 만족감을 드러냈다.

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23일 손연재의 유튜브 채널에는 '육아 탈출해서 행복지수 1000% 손연재의 봄맞이 쇼핑 일탈'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 손연재는 근황을 전했다.

손연재는 잘 먹고 있느냐는 제작진의 질문에 "외식하면 살찔 거 같은데 집밥 먹으니까 살 빠진다. 예전에는 그렇게 살 빼고 싶더니"라고 말했다. 이어 "그런데 이때를 즐기려고 한다. 둘째 낳으면 못 돌아올 수도 있다. 아이 낳고는 살이 빠져도 다르게 빠질 거다. 예쁘게 빠지는 게 아닐 거다"라고 덧붙였다.

또 손연재는 둘째 임신 계획에 대해서도 언급했다. 그는 "아기 준비가 보통 일이 아니다. 겪어보니까 근육도 잃고 많은 걸 잃을 걸 아는 상태에서 하니까 준비를 엄청 많이 해야 하는데 알고 하려니까 못 하겠다"고 털어놨다.

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최근 피부과에 다녀왔다는 손연재는 "얼굴이 달라지지 않았냐. 울쎄라를 했다. 이제 둘째 임신할 거니까 지금 해야될 거 같았다. 2년 동안 또 못하는데 그동안 잘못된 피부가 안 돌아오니까 미리 싹 했다. 토닝도 했다"고 설명했다. 그러면서 "살이 너무 빠져서 볼이 패였었는데 쥬베룩이라는 걸 처음 해봤다. 괜찮은 거 같지 않냐"며 만족감을 드러냈다.

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이어 "이제 우리는 30대니까 피부과는 가야 된다. 보톡스는 최대한 안 하려고 한다. 예전에 팔자주름 때문에 맞았는데 알레르기처럼 올라왔다. 팔자주름 정도는 그냥 갖고 사는 거다"라고 덧붙였다.