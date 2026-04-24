아이유, 절친 위해 '나혼산' 뜬다…어떤 인연이기에

사진 제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 아이유가 절친들을 위해 '나 혼자 산다'에 뜬다.

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24일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 유수빈이 아이유, 이연과 함께한 모습이 공개된다.

유수빈은 약속 장소에서 드라마 '21세기 대군부인'을 통해 인연을 맺은 아이유, 이연을 만난다. 유수빈은 "여동생들이지만 친구나 다름없는 관계"라며 주기적으로 만나고 있다고 밝혔다.

세 사람은 만남 직후 서로에게 핀잔과 애정을 주고받으며 일상을 이어간다. 이 과정에서 유수빈은 "좀 걱정되거든요"라며 아이유를 향한 우려를 언급한다.

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이어 세 사람은 한강 벚꽃길을 산책하며 사진 촬영에 나선다. 이후 유수빈은 자신이 자주 찾는 식당으로 아이유와 이연을 안내한다.

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유수빈은 "실망시킨 적이 단 한 번도 없다"며 자신감을 보였고, 식사와 관련된 방법도 설명한다.

아이유는 유수빈과 이연에게 고마움을 전하며 "내 친구 중에서는 유일하게 와 줬다"고 말한다.

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MBC '나 혼자 산다'는 24일 오후 11시 10분 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com