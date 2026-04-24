[공식]유부녀 된 티파니 영, ♥변요한 벌써 집처럼 편안하게 느껴졌나…신곡에 다 담았다

사진 제공=퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

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[스포츠조선 정빛 기자] 최근 배우 변요한과 혼인신고한 '글로벌 디바' 티파니 영이 솔로 데뷔 10주년을 기념해 선공개 싱글을 발매한다.

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티파니 영은 24일 오후 12시 공식 SNS 채널을 통해 오는 5월 8일 새 싱글 '서머스 낫 오버'(Summer's Not Over)의 '커밍 순'(Coming Soon) 티저를 공개했다.

티저 영상은 물, 숲속, 피아노 등 인서트 컷을 활용한 몽환적인 분위기 속 티파니 영의 등장을 담았으며, 새 싱글 곡명 '서머스 낫 오버'와 발매 일시를 공개했다.

새 싱글 '서머스 낫 오버'는 사랑하는 사람이 '집처럼 편안하게 느껴지는 감정'을 풀어낸 곡이다. 함께하는 시간이 멈춘 듯 천천히 흐르는 순간과 그 온기, 설렘이 이어지기를 바라는 마음을 담았다.

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티파니 영은 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔해 2016년 첫 솔로 앨범 '아이 저스트 워너 댄스'(I Just Wanna Dance) 이후 솔로 활동을 이어왔다. 이번 선공개 싱글은 2019년 미국에서 발표한 '런 포 유어 라이프'(Run For Your Life) 이후 약 7년 만의 신곡이다.

사진 제공=퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

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최근 퍼시픽 뮤직 그룹 코리아(Pacific Music Group Korea)의 첫 아티스트로 합류한 티파니 영은 이번 선공개 싱글을 시작으로 정규 앨범 프로젝트를 전개한다. 또한 6월 30일부터 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주연 '유미' 역으로 무대에 오른다.

한편 티파니 영의 선공개 싱글 '서머스 낫 오버'는 5월 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.