김고은♥김재원, 로맨스 채운 목소리 누구?…'유미의 세포들3' OST 공개

따마(위), 주니. 사진 제공=EMA, 모브컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 따마와 주니가 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' OST 가창에 참여한다.

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'유미의 세포들 시즌3' 측은 4월 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 OST Part 4를 발매한다고 밝혔다. 이번 OST는 따마의 '유성'과 주니의 '인투 마이 라이프'(Into My Life) 두 곡으로 구성된다.

따마가 가창한 '유성'은 사랑의 감정을 유성에 빗댄 팝 발라드 곡이다. 주니의 '인투 마이 라이프'는 어쿠스틱 기타를 기반으로 전개되는 미디엄 템포 팝 트랙이다.

'유미의 세포들 시즌3'는 스타 작가가 된 유미의 일상 속 변화를 다룬 로맨스 작품이다. 배우 김고은과 김재원이 출연하며, 이상엽 감독과 송재정, 김경란 작가가 참여했다.

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'유미의 세포들 시즌3'는 4월 13일부터 티빙에서 매주 월요일 오후 6시 2회씩 공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분 방송된다. OST Part 4는 4월 28일 오후 6시 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com