'김구라 子' 그리, 10억 집서 포착된 ♥여친의 흔적? "노코멘트 하겠다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 집을 공개한 가운데, 정리와 관련해 여자친구 언급이 나오자 "노코멘트"로 답하며 관심을 모았다.

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24일 방송된 채널A '집을 바꿀 순 없잖아?!'에는 래퍼 겸 방송인 그리가 여섯 번째 의뢰인으로 등장했다.

이날 의뢰인으로는 방송인 김구라의 아들 그리가 등장했다. 그리는 "전역한 지 이제 50일 됐다"고 밝혔다.

이어 "혼자 산 지 9년 됐다. 20살 때부터 혼자 살았다"며 "이 집은 군 복무 중 휴가를 나왔을 때 이사한 집"이라고 설명했다.

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또한 "휴가 나왔을 때 기존 집 계약이 끝났다"고 덧붙이자, 김숙은 "그럼 이 집은 누가 정리한 거냐"고 의심의 눈초리를 보냈다.

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이에 그리가 선뜻 답하지 못하자 이은지는 "뭔가 있다. 백프로 정리해주는 누가 있는 것"이라며 여자친구 존재를 암시해 웃음을 자아냈다.

여기에 더해 그리는 "방송에서 거짓말하는 스타일은 아니다. 노코멘트하겠다"고 말해 궁금증을 더욱 키웠다.

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앞서 그리는 여자친구와 함께 개그맨 남창희의 결혼식을 찾아 화제를 모았다.

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한편 그리는 아빠 김구라의 추천으로 구리에 위치한 32평 아파트를 2억 5천 전세를 끼고 (2억 5천을 투자해서) 5억에 샀다. 이후 재개발 구역으로 지정돼 현재 10억이 됐다고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com