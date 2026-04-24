'47kg' 김지선, 가슴 성형 후 자신감↑..복근 노출 "배 납작해져"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 김지선이 47kg 완벽한 몸매를 자랑했다.

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24일 '엄쑈' 채널에는 '몸매는 나이가 문제 아니었습니다 (누구나 가능한 루틴 대공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김지선은 자신의 몸매 비결을 슬로우 조깅으로 꼽았다. 그는 "작년부터 슬로우 조깅을 하기 시작했다. 여자는 갱년기 때 골다공증이 올 수 있는데 골다 공증 예방에도 좋다"라며 슬로우 조깅을 강력 추천했다.

이어 "공개를 안 하려고 했는데 55세의 몸매가 맞나"라며 군살 없는 몸매를 뽐내기도. 김지선은 살이 찌지 않았음에도 건강검진 결과에서 지방간이 나왔다며 몸 관리에 더욱 집중하게 됐다고 밝혔다.

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또 클렌즈 다이어트 효과를 봤다면서 상의를 걷어 올리고 잘록한 허리도 노출, "배가 납작해진 느낌"이라며 뿌듯해했다.

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한편 김지선은 지난 2003년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 3남 1녀를 뒀다. 둘째 아들은 래퍼 시바(SIVAA)로 활동 중이다. 최근 가슴 성형 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com