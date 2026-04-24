'50억家' 야노시호, 절친도 하와이 부자..3층 대저택 스케일 '에르메스가 소품'

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[스포츠조선 정유나 기자] 일본 모델 야노시호가 25년 지기 절친의 하와이에 위치한 3층 대저택을 공개했다.

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24일 야노시호의 유튜브 채널에는 '하와이의 베버리힐즈. 야노시호 25년 찐친의 3층 대저택 공개 (ft.찐친 폭로전)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 야노시호가 오랜 절친과 함께 하와이 카할라 지역에 위치한 지인의 집을 방문하는 모습이 담겼다. 두 사람은 "25년 넘게 베스트 프렌드"라고 밝히며 남다른 우정을 드러냈다.

해당 집은 언덕 위에 자리한 3층 규모의 대저택으로, 탁 트인 오션뷰를 자랑해 시작부터 감탄을 자아냈다. 절친은 "이 근처는 굉장히 비싼 지역"이라며 집이 위치한 곳의 가치를 언급하기도 했다.

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집 내부는 더욱 눈길을 끌었다. 화이트와 핑크 톤으로 꾸며진 거실에는 고급스러운 인테리어 소품들이 가득했고, 냉장고는 마치 매장처럼 정돈돼 있어 놀라움을 안겼다. 특히 "정리된 상태가 슈퍼마켓 같다"는 반응이 이어질 만큼 완벽한 관리 상태를 보여줬다.

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또한 일부 소품이 명품 브랜드 제품이라는 사실이 공개되며 자연스럽게 '럭셔리 하우스' 분위기를 더했다. 주방과 거실 곳곳에는 여행 중 모은 소장품과 감각적인 오브제가 배치돼 있어 집주인의 라이프스타일을 엿볼 수 있었다.

절친은 "집은 매년 테마를 바꾼다"며 인테리어에 대한 남다른 애정을 드러냈고, 크리스마스나 할로윈에는 파티 공간으로 활용된다고 설명했다.

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한편 야노시호는 2009년 추성훈과 결혼해 딸 사랑이를 두고 있다. 도쿄에 50억 원대에 달하는 집을 공개해 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com