'조정석♥' 거미, 둘째 출산 3개월만 '뼈말라' 됐다.."육아 힘들지만 행복"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 거미가 둘째 출산 후 3개월 만에 방송 활동에 나서며 근황을 알렸다.

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24일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연해 기분 좋은 음악 시너지를 선사한다.

이날 거미는 대표곡 '유어 마이 에브리띵(You are my everything)'을 열창했다. 특히 거미는 지난 1월 둘째 딸을 출산한 지 3개월밖에 지나지 않았음에도 불구하고, 이전과 다름없는 슬림한 몸매와 가녀린 분위기를 드러내 시선을 모았다.

무대가 끝난 후 MC 성시경은 거미에게 "예전보다 더 감정이 좋다"고 칭찬했다.

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이어 성시경은 거미에게 둘째 득녀 소감에 대해 물었다. 이에 거미는 "말도 못 한다. 미치겠다. 힘들긴 하지만 진짜 행복하다. 겪어봐야 아는 것이다"고 '딸바보'가 된 근황을 전했다.

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또한 남편 조정석 근황을 묻자 "그분도 힘든데 행복해하고 있다"고 답해 달달함을 자아냈다.

한편 조정석과 거미는 2018년 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다. 이후 지난 1월 둘째 딸을 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com