이효리, 나영석PD 연예인병에 경고 "요가원 오면 밟아주겠다" ('십오야')

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[스포츠조선 이우주 기자] '십오야' 이효리가 나영석PD의 연예인병에 귀여운 경고를 날렸다.

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24일 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 '난다 긴다 아난다 이효리 선생님의 나마스테 요가 클래스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

나영석PD는 이효리에게 "요즘 예능하시냐. 웃기는 것도 하실 생각이 있냐. 예를 들어 '런닝맨' 류의 그런 예능이 들어와도 하실 생각이 있냐"고 물었고 이효리는 "시간이 되고 여건이 맞으면 저는 그런 프로그램을 더 좋아한다. 제가 보는 건 아직도 '무한도전', '런닝맨', '패밀리가 떴다' 류"라고 답했다.

이에 김대주 작가는 "저희가 했던 예능 중에 '이건 나도 할 수 있겠다'라든가 내 스타일이라든가하는 성향의 프로그램이 있냐"고 궁금해했고 이효리는 "웬만하면 다 재밌게 봤다. 제가 못할만한 예능은 없었던 거 같다"고 당당하게 말했다.

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이효리는 "저는 엄청 고생을 하더라도 완전 새로운 게 있으면 좋겠다고 생각하는 편인데 옛날사람이라 그런지 옛날 예능이 재밌었던 거 같다. 옛날에 '패떴'할 때 한방에서 혼숙하지 않았냐. 지금 같으면 상상도 할 수 없는 거다. 남자 옆에, 여자 옆에 누가 자나 선정하고. 지금 생각하면 너무 이상하지 않냐. 결혼한 분도 있는데 왜 선정하는 거지? 싶다"고 솔직히 밝혀 웃음을 안겼다.

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이효리는 "나 PD님 예능보면서 궁금한 게 있다. 나PD님이 많이 나오시는데 그 이유가 있냐"고 물었다. 이에 나영석PD은 "모르겠다. 어느 순간 그렇게 됐다. 1박2일할 때 문제 내면서 장난치는 게 방송에 나가면서 더 해볼까? 하다 일이 커졌다"고 밝혔다.

이효리는 "얼굴이 많이 알려지고 나서 불편한 건 없냐"고 물었고 나영석PD는 "불편하다. 많이 알아보니까 사람 많은 데 잘 안 가려 한다. 연예인병이 제대로 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 이효리는 "요가 오시면 제가 밟아드리겠다. 연예인병 올라오려 하면"이라면서도 "PD님 나오시는 게 재밌긴 하다"고 밝혔다.

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김대주 작가는 "팬미팅까지 하시면 그만하셔도 된다"고 말했고 이효리는 "팬미팅도 했냐. 많이 오셨냐"고 놀랐다. 이에 김대주 작가는 "매진됐다. 2천 명 왔다"고 말했고 이효리는 "뭘 나눠줬냐. 그냥 얼굴만 보는데?"라고 어리둥절해했다. 이에 나영석PD는 "연예인병 심해질 거 같으면 달려가겠다. 진짜 톱스타가 밟아주는 연예인병이다"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com