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쥬얼리 이지현이 어쩌다...미용실 오픈하더니 '총체적 난국' 해결 "제 맘 오죽했겠어요"

쥬얼리 이지현이 어쩌다...미용실 오픈하더니 '총체적 난국' 해결 "제 맘 오죽했겠어요"

[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 이지현이 심하게 손상된 머리와 붙임머리 엉킴 문제를 해결한 근황을 전했다.

26일 이지현은 "제 머리 보시고 댓글에 다 자르고 다시 길러야 할 거 같다는 의견 많이 남겨주셨어요"라며 최근 헤어 상태에 대한 반응을 언급했다.

쥬얼리 이지현이 어쩌다...미용실 오픈하더니 '총체적 난국' 해결 "제 맘 오죽했겠어요"

그는 "제 맘은 오죽했을까요. 숏컷이 어울리면 고민 1도 없이 잘랐겠죠. 비싼 붙임머리 까지 붙였을까까요"라며 속상한 심경을 밝혔다.

그러나 곧이어 공개된 사진에서는 헤어 커트와 스타일링을 통해 완전히 달라진 모습이 담겼다.

이지현은 "근데 이제 싹 해결, 엄청 개운해요. 총체적 난국이었던 제 머리 해결해 주신 선생님 감사합니다"라며 도움을 준 미용사에게 고마움을 전했다.

현재 미용사로 활동 중인 이지현은 자신의 근무 중인 미용실을 언급하며 "역시 우리 미용실은 프로 중에 프로들이 모인 곳입니다. 놀러 오세요"라며 홍보도 함께 이어갔다.

한편, 쥬얼리 출신 이지현은 두 번의 이혼 후 딸, 아들을 홀로 키우고 있다.

최근에는 미용 국가자격증 시험에 합격해 헤어 디자이너로 변신했다.

이지현은 근무하게 될 한 프랜차이즈 미용실의 개업 소식을 전하며 새 출발을 알린 바 있다.

shyun@sportschosun.com

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