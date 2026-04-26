박서진, 몰래 수술한 母에 충격…"가수 그만둘 것, 부모 아픈데 노래 못 해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박서진이 어머니 건강 이상 소식에 결국 눈물을 쏟으며 시청자들의 가슴을 울렸다.

Advertisement

지난 25일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진 가족의 긴박했던 하루가 그려졌다.

이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 6.0% 시청률을 기록했으며, 박서진의 "가수 그만두겠다" 발언 장면은 7.1%의 최고 시청률을 찍으며 화제를 모았다.

이날 방송에는 NCT WISH 멤버 시온이 스페셜 게스트로 출연해 밝은 분위기를 더했다. 시온은 "박서진 선배님 바쁠 때 대타를 할 수 있다"고 말했고, 이에 박서진은 "배 있냐, 장구 칠 줄 아냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

Advertisement

하지만 이어진 영상에서는 전혀 다른 분위기가 펼쳐졌다. 박서진은 동생과 함께 급히 삼천포로 향했고, "부모님과 연락이 안 된다"며 불안한 마음을 드러냈다. 이후 형과의 통화를 통해 어머니가 갑상샘암이 의심되는 혹으로 병원을 찾았다는 사실을 알게 됐다.

Advertisement

앞서 박서진 어머니는 과거 자궁경부암 투병을 겪은 바 있어 상황은 더욱 심각하게 다가왔다. 그는 "또 암이면 자식들에게 어떻게 말하나"라며 항암 치료 비용까지 걱정했고, 아버지는 아내를 위해 생업이던 배를 팔 결심까지 했다고 밝혀 안타까움을 더했다.

결국 어머니는 자식들에게 알리지 않은 채 수술을 받았고, 박서진 남매는 3일 뒤 병실을 찾아 이 사실을 알게 됐다. 충격과 분노가 뒤섞인 박서진은 "죽고 나서 관에 들어가서 연락할 거냐"며 울분을 터뜨렸다.

Advertisement

특히 박서진은 과거 두 형을 먼저 떠나보낸 아픔까지 겪은 상황. 그는 "또 암이면 가수 그만두겠다. 부모님 아픈데 무대에 서는 게 맞냐"고 말해 보는 이들의 마음을 무겁게 했다.

Advertisement

시간이 흐르자 분노는 곧 두려움으로 바뀌었다. 박서진은 "왜 우리 가족에게만 이런 일이 계속 생기냐"며 눈물을 터뜨렸고, 어머니는 미안하다는 말만 반복해 안타까움을 자아냈다.

다행히 검사 결과는 암이 아닌 혈관종으로 확인됐다. 재발 가능성도 없다는 진단에 가족 모두가 안도의 한숨을 내쉬었다.

어머니는 "꿈에 먼저 떠난 아들 둘이 나타나 '아직 오지 말라'고 하더라"며 "그래도 아들들이 너무 보고 싶다"고 눈물을 보였고, 스튜디오는 깊은 여운에 잠겼다.

narusi@sportschosun.com