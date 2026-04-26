"양치해, 입 냄새나" 미노이, 열애설 우원재에 '나체' 언급까지…'수위 높은' 기습 저격

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[스포츠조선 김준석 기자] 과거 열애설까지 휩싸였던 미노이와 우원재 사이가 심상치 않다.

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가수 미노이가 래퍼 우원재를 향해 원색적인 비난이 담긴 디스 영상을 공개하며 힙합 신에 또 한 번 파장을 일으키고 있다.

미노이는 최근 자신의 유튜브 채널에 'mp4 (두번째이자마지막이길)'이라는 제목의 영상을 게재했다.

이는 앞서 광고 논란 이후 심경을 담았던 '처음이자 마지막이길'의 연장선으로, 또 다른 메시지를 담은 연작 콘텐츠다.

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특히 미노이는 영상 설명란에 "우원재 mp3 많이 들어주세요"라는 글을 남기며 이번 작업이 사실상 우원재를 겨냥한 디스곡임을 직접적으로 암시했다.

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영상 속에서 미노이는 도입부터 "원재야"라고 실명을 언급하며 시작했고, "양치 좀 해 냄새나", "나체를 보여주면서 어필했니", "가사가 딱 요만큼이네", "노잼 맞어", "끼리끼리 논다" 등 직설적인 가사를 쏟아냈다.

여기에 영상 말미에는 변기 물을 내리는 효과음을 삽입하는 등 노골적인 연출까지 더해 상대를 향한 조롱 수위를 끌어올렸다.

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두 사람은 과거 같은 소속사 AOMG에서 한솥밥을 먹으며 가까운 사이로 알려졌다. 2022년 웹 콘텐츠 '요리조리 시즌3'에 함께 출연해 케미를 보여줬고, 듀엣곡 '잠수이별'을 발표하며 음악적으로도 호흡을 맞춘 바 있다.

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당시 두 사람은 SNS에 같은 장소에서 찍은 사진을 동시에 업로드하며 '열애설'까지 불거질 정도로 친밀한 모습을 보였던 만큼, 이번 디스곡 공개는 더욱 큰 충격을 안기고 있다.

이에 일각에서는 두 사람 사이에 실제 불화가 생긴 것이 아니냐는 추측이 제기되는 상황이다.

한편 최근 힙합씬에서는 디스전이 잇따르고 있다. 빅나티가 정산 문제 등을 언급하며 스윙스를 저격하자, 스윙스는 "사실무근"이라며 즉각 반박에 나섰다.

이 과정에서 기리보이, 노엘, 양홍원 등 동료 래퍼들까지 잇따라 입장을 밝히며 논란이 확산되는 모양새다.

미노이와 우원재의 디스곡 역시 단순 퍼포먼스를 넘어 실제 갈등의 신호탄이 될지 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com