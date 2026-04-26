"도쿄에 VVIP 떴다" 이국주, 김구라와 깜짝 만남...휴가 중에도 빛난 '후배 사랑'

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이국주가 방송인 김구라의 따뜻한 미담을 공개했다.

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이국주는 26일 자신의 SNS를 통해 일본 도쿄에서 김구라와 함께한 근황 사진을 게재하며 훈훈한 일화를 전했다.

공개된 사진 속 두 사람은 식당과 거리에서 나란히 포즈를 취하며 밝은 표정을 짓고 있다.

특히 이국주는 고급스러운 고기를 들어 보이며 환한 미소를 지었고, 김구라는 편안한 차림으로 옆에서 미소를 띠고 있어 눈길을 끌었다.

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이국주는 "도쿄에 VVIP 등장!! 세상 너무 다정하고 멋진 구라 선배님"이라며 "오랜만에 쉬시는 시간인데도 후배 챙겨주려고 시간을 내주셨다"고 밝혔다.

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이어 "덕분에 좋은 기운 받고 잘 지내고 있다"며 고마움을 전한 뒤, "한국에서도 밥 사주세요. 이날보다는 조금 먹을게요"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

또한 그는 "이날의 미담과 선배님의 귀여운 모습은 나중에 좋은 프로그램에서 풀겠다"고 예고해 궁금증을 더했다.

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한편 이국주가 공개한 김구라의 '도쿄 미담'에 팬들은 "역시 츤데레 선배", "생각보다 더 다정하다", "둘 케미 보기 좋다" 등의 반응을 보이며 훈훈함을 이어가고 있다.

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narusi@sportschosun.com