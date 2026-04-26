홍진경, 50대에 쌀 한 톨 안 먹는 '충격 식단'…母 "금팔찌 팔아 모델 시켰다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 슈퍼모델 대회 참가 비하인드가 밝혀졌다.

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26일 첫 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 이소라와 홍진경이 15년 만에 재회에 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전한다.

이날 홍진경은 아침부터 쌀 한 톨 없는 밥상에 어머니와 마주 앉았다. "콩을 좋아한다"는 홍진경은 호박죽, 콩물, 병아리콩 그리고 인도네시아 전통 콩 발효식품 템페 등 단백질 위주로 구성된 특별한 식단이다.

그는 "지금 다이어트 중이다. 한 3kg 정도 빼야한다"라며 "50대에 찾아온 소중한 기회에 후회를 남기고 싶지 않다"고 말했다. 그러자 어머니는 "너 그때 파리가서 고생 많이 했잖아"라고 과거를 언급했다. 알고보니 홍진경은 20대 때 파리 패션위크에 도전했던 것.

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홍진경은 "한참 예능을 하고 있을 땐데, '그때 나도 좀 나가볼걸' 후회하고 싶지 않아서 파리에 갔다. 그런데 오디션 다 떨어지고, 쇼도 하나도 못 나가고 돌아왔다"고 털어 놓았다.

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특히 어머니는 홍진경을 모델의 길을 걷게 만든 이유가 '이소라' 때문임을 밝혔다. "늘 장래에 대해 고민을 했는데, 이소라 씨가 슈퍼모델 1위를 한거 보고 아이디어를 얻은 거다"라고 하자, 홍진경은 "나는 사실 모델 할 생각이 하나도 없었다"고 덧붙였다.

어머니는 "92년 슈퍼모델선발대회 끝나고 다음해 대회 날짜를 급하게 적었다"면서 "장롱 속에 처박아둔 금팔찌를 용감하게 팔았다. 당시 복도식 아파트에서 걷기 연습도 시키고, 1년 지나서 원서 내는 날 직접 들고 SBS 에 가서 지원했다"고 밝혔다.

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olzllovely@sportschosun.com