'41세' 윤현민, 첫 소개팅서 상의 탈의..서기 닮은女 뒷걸음질 '폭소'

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[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 윤현민이 첫 소개팅 자리에서 상의탈의를 했다.

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26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 '여심 폭격기' 탁재훈과 김희철이 '연애 바보' 임원희, 윤현민을 위해 '아바타 소개팅'에 나서 역대급 웃음을 선사했다.

이날 '소개팅 백전백패' 임원희와 '소개팅 무경험자' 윤현민이 '미우새' 공식 '여심 폭격기' 탁재훈과 김희철에게 도움을 받아 '2대 2 아바타 소개팅'에 나섰다.

윤현민은 "저는 진짜 소개팅을 태어나서 한 번도 해 본 적이 없다. 저는 대학을 안 갔기 때문에 중, 고등학교도 남자 학교고"라고 소개팅 하는 이유를 밝혔다. 이어 윤현민은 "제가 얼마 전에 사주를 봤는데 내년에 결혼운이 세게 들어온다고 하더라"라고 고백해 눈길을 끌었다.

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이후 소개팅이 시작됐고, 상대방으로 서울에서 빈티지 의류매장을 운영하고 있다는 남민주 씨와 골프 수업을 하고 있는 박윤정 씨가 등장했다.

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탁재훈과 김희철의 지령이 시작됐고, 임원희, 윤현민은 어색해하면서도 잘 따르며 소개팅을 이어갔다.

이때 남민주가 덥다며 겉옷을 벗자 탁재훈은 "저도 좀 더워서 벗어도 될까요?"라고 지령을 내렸다. 이에 윤현민은 당황했지만 결국 자켓을 벗으며 근육질 몸매를 자랑했다.

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또한 윤현민은 지령에 따라 환풍기를 뽑아 아령을 했고, 화장실에 갔다가 돌아오던 박윤정은 이를 보고 뒷걸음질을 쳐 폭소를 자아냈다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 윤현민 어머니는 "나 시장 다시는 가지 말아야지"라고 반응해 웃음을 안겼다.

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jyn2011@sportschosun.com