홍진경 딸 라엘, '성형설' 불거졌던 필터 사건 결말…"틱톡 계정 없애"

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 출신 방송인 홍진경이 '셀카 보정'으로 한차례 홍역을 치렀던 딸 라엘 양의 근황을 전했다.

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지난 26일 첫 방송된 MBC 새 예능 프로그램 '소라와 진경'에서는 모델 이소라와 홍진경이 재회해 파리 패션위크 도전을 선언하며 포트폴리오 제작에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 홍진경은 과거 딸 라엘 양과 함께 촬영한 화보를 공개하며 모델 모녀다운 카리스마를 뽐냈다.

이를 지켜보던 패널 이동휘는 과거 라엘 양이 과한 보정 필터 사용으로 화제를 모았던 일을 떠올리며 "요즘은 어플 안 쓰냐"고 넌지시 질문을 던졌다.

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이에 홍진경은 "걔 틱톡 계정 없앴다"라고 단칼에 대답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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앞서 라엘 양은 지난 2월, 과거 방송 출연 모습과는 사뭇 다른 성숙해진 외모의 사진이 공개되며 뜻밖의 '성형설'에 휘말린 바 있다.

당시 라엘 양은 엄마의 유튜브 채널에 출연해 직접 해명에 나서기도 했다.

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라엘 양은 "누구나 얼굴은 바뀔 수 있다. 5년 전 모습은 꾸미지 않은 민낯이었을 뿐"이라며 억울함을 호소했다.

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특히 악플로 인한 상처를 고백하며 눈물을 보이기도 한 그녀는 "틱톡 필터를 사용한 것뿐이다. 보정이 하라고 있는 거고 필터가 쓰라고 있는 것 아니냐"며 당당하게 소신을 밝혀 많은 이들의 응원을 받았다.

성형설을 유쾌하게 정면 돌파했던 라엘 양이 결국 '논란의 중심'이었던 SNS 계정까지 삭제했다는 소식이 전해지며, 누리꾼들은 "엄마 닮아 쿨하다", "라엘이 상처받지 않았길 바란다" 등의 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com