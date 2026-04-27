신동엽, '서울대 딸'도 남다른 주당 DNA..."소주 23잔 마시고도 멀쩡"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 신동엽이 딸의 '주당 DNA'를 언급하며 웃음을 자아냈다.

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지난 26일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 배우 차태현이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 차태현은 20살이 된 아들을 언급하며 "가끔 술도 한두 잔 먹는다. 확실히 대화도 많아졌다"며 달라진 부자 관계를 전했다.

이어 "예전에는 친구 이름도 잘 얘기 안 했는데, 이제는 자연스럽게 이야기한다"고 덧붙였다.

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이에 신동엽 역시 딸 이야기를 꺼냈다. 그는 "딸이 대학에 간 뒤로 훨씬 편해졌다. 학교 모임이 많다 보니 술도 꽤 마시는 것 같다"고 말해 눈길을 끌었다.

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이를 듣던 서장훈은 "아버지가 누군데"라며 신동엽의 주량을 언급해 웃음을 더했다.

신동엽은 "얼마나 마셨는지 물어봤더니 휴대폰에 '23'이라고 적혀 있는 걸 보여주더라"며 "소주 한 잔 마실 때마다 숫자를 셌다고 하더라"고 설명했다.

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이어 "친구들이나 선배들 다 챙겨주고, 택시까지 태워 보내고 왔다고 한다"고 덧붙였다.

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이에 서장훈은 "그 DNA는 어쩔 수 없다"고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 딸 지효 양은 최근 서울대학교 사범대학 체육교육과와 한국예술종합학교 무용원에 동시에 합격한 사실이 알려지며 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com