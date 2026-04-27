방탄소년단, 앨범 발매 5주차인데 '빌보드 200' 4위…청취층 넓어졌다

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[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단이 앨범 발매 5주 차에도 빌보드에서 '톱 5'를 지켰다.

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26일(이하 현지시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(5월 2일 자)에서 4위를 차지했다.

안정적인 차트 유지력과 더불어 꾸준한 소비 흐름이 돋보인다. 빌보드에 따르면 '아리랑'은 이번 주 차트에서 6만 2000 앨범 유닛을 기록했다. 이는 실물 및 디지털 구매량, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)과 TEA 유닛(디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 판매량)을 합산해 집계된다.

'아리랑'은 발매 5주 차에도 빌보드 상위권을 지키면서 대중적인 사랑을 입증했다. 시간이 흐를수록 폭넓은 청취층의 선택을 받으며 5위권을 수성해 장기 흥행이 예상된다. '아리랑'의 성공은 'BTS 2.0'의 화려한 시작을 뜻한다. 특히 그룹의 정체성과 향후 방향성을 녹인 음반이 전 세계 음악팬의 마음을 울렸다는 점에서 의미 있다.

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방탄소년단은 지난 25일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움(Raymond James Stadium)에서 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 노스 아메리카'의 막을 올렸다. 이번 북미 투어는 멕시코 시티, 라스베이거스, 시카고 등 12개 도시에서 총 31회 규모로 펼쳐진다. 티켓은 전 회차 빠르게 매진됐다. 25~26일과 28일 탬파 공연에 이어 오는 5월 2~3일 엘파소 선 볼 스타디움(Sun Bowl Stadium)에서 관객들을 만난다. 해당 스타디움에서 단독 콘서트를 개최한 한국 가수는 방탄소년단이 최초다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com